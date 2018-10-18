Из мэрии увольняется чиновник, выдававший разрешения строителям

Анатолию Мотыге 72 года — он подал заявление об отставке по собственному желанию

Анатолий Мотыга работал в системе городской власти c 2000-х годов
Анатолий Мотыга работал в системе городской власти c 2000-х годов

Начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга написал заявление об увольнении — он занимался выдачей разрешений на строительство и принимал построенные объекты от имени городских властей. 


«Что касается Анатолия Ивановича Мотыги, подтверждаю, что он написал заявление по собственному желанию об увольнении. 72 года у человека, богатая история за плечами, значительную часть жизни посвятил именно строительной отрасли здесь, Новосибирску. У него прямой, жёсткий характер, но именно эти черты позволяли отстаивать город», — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть. 


На этой неделе в городе также обсуждалась отставка начальника городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко и начальника управделами мэрии Сергея Тужилкина. Их отставку Анатолий Локоть сегодня опроверг. «Никаких решений по поводу этих чиновников не принималось», — заявил мэр. 


В марте 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении главы администрации Первомайского района Алексея Васильева: чиновник собрался на заслуженный отдых, проработав во главе района с конца 1980-х годов.

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