СГК вложила больше миллиарда в ремонт новосибирских ТЭЦ

Компания  9 месяцев вкладывала деньги в обновление оборудования

Сейчас идёт плановый ремонт оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4
Сейчас идёт плановый ремонт оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4

В Сибирской генерирующей компании рассказали, сколько денег энергокомпания вложила в ремонт новосибирских ТЭЦ, — за девять месяцев энергетики сделали ремонт на 1 миллиард 230 миллионов рублей.


Сейчас, по данным СГК, оборудование новосибирских ТЭЦ отремонтировано на 72%.


«1 октября после капитального ремонта введен в работу первый энергоблок Новосибирской ТЭЦ-5. Блок был остановлен в июле. Энергетики обследовали все части котла, турбины и генераторы. Почистили оборудование, проверили и отремонтировали все механизмы, устранили дефекты и заменили изношенные детали. После капремонта проведены необходимые испытания. В течение месяца, согласно инструкциям, будет проходить период подконтрольной эксплуатации энергоблока», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Проведённый на теплостанции ремонт позволяет экономить топливо: теперь энергоблок будет сжигать на 300 вагонов угля меньше.


«Сейчас, в соответствии с согласованным Системным оператором единой энергетической системы графиком, выполняются капитальные ремонты на трех единицах оборудования: котлоагрегате и турбогенераторе ТЭЦ-3, турбоагрегате ТЭЦ-4», — добавили в СГК.


До конца года энергетики планируют вложить ещё 600 миллионов рублей в ремонт новосибирских ТЭЦ.


Вчера стало известно, что новосибирцы задолжали больше 2,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду.

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