Подросток сломал стопу под колёсами BMW на пешеходном переходе

Авария случилась на пешеходном переходе в микрорайоне «Шлюз»

По информации ГИБДД, водитель признал свою вину 
По информации ГИБДД, водитель признал свою вину 

Вечером 17 октября водитель автомобиля BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 18:05 недалеко от остановки «Шлюз».


«Водитель 1966 года рождения, трезвый, на автомобиле БМВ Х3 двигался по улице Шлюзовой со стороны Балтийской в сторону улицы Русской. В пути следования напротив дома № 5 на улице Балтийской он совершил наезд на пешеходов. Два несовершеннолетних пешехода, переходивших проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного пешехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, у 15-летнего ребёнка врачи диагностировали ссадины мягких тканей лобной области, перелом пальца на стопе и перелом стопы. У второго ребёнка, девочки 2006 года рождения, диагностировали ушибы. 


В конце прошлой недели на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы

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