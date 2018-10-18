Подросток сломал стопу под колёсами BMW на пешеходном переходе

По информации ГИБДД, водитель признал свою вину

Вечером 17 октября водитель автомобиля BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.







По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 18:05 недалеко от остановки «Шлюз».





«Водитель 1966 года рождения, трезвый, на автомобиле БМВ Х3 двигался по улице Шлюзовой со стороны Балтийской в сторону улицы Русской. В пути следования напротив дома № 5 на улице Балтийской он совершил наезд на пешеходов. Два несовершеннолетних пешехода, переходивших проезжую часть справа налево в зоне регулируемого пешеходного пешехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





По её словам, у 15-летнего ребёнка врачи диагностировали ссадины мягких тканей лобной области, перелом пальца на стопе и перелом стопы. У второго ребёнка, девочки 2006 года рождения, диагностировали ушибы.





В конце прошлой недели на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы.

