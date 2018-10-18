Подросток сломал стопу под колёсами BMW на пешеходном переходе
Авария случилась на пешеходном переходе в микрорайоне «Шлюз»
Вечером 17 октября водитель автомобиля BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 18:05 недалеко от остановки «Шлюз».
«Водитель 1966 года рождения, трезвый, на автомобиле БМВ Х3 двигался по улице Шлюзовой со стороны Балтийской в сторону улицы Русской. В пути следования напротив дома
По её словам, у 15-летнего ребёнка врачи диагностировали ссадины мягких тканей лобной области, перелом пальца на стопе и перелом стопы. У второго ребёнка, девочки 2006 года рождения, диагностировали ушибы.
В конце прошлой недели на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Анной Варновской