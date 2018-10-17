На Бугринском мосту собралась огромная пробка

Машины двигаются со скоростью 7 километров в час

Вечером 17 октября из-за ДТП оказалось парализовано движение по Бугринскому мосту в сторону левого берега — авария произошла на левом берегу в среднем ряду.







О пробке в редакцию НГС сообщил читатель Андрей. По его словам, примерно в 18:40 на Бугринском мосту машины перестали двигаться. «Гигантская пробка на мосту, машины почти не двигаются. А ещё Коммунальный собираются закрывать», — написал Андрей.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от въезда на Бугринский мост и до остановки «ПКиО Бугринская роща», возле которой произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 7 километров в час.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, на левом берегу в среднем ряду случилось ДТП





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