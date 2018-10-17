На Бугринском мосту собралась огромная пробка
Движение в сторону левого берега парализовано
Вечером 17 октября из-за ДТП оказалось парализовано движение по Бугринскому мосту в сторону левого берега — авария произошла на левом берегу в среднем ряду.
О пробке в редакцию НГС сообщил читатель Андрей. По его словам, примерно в 18:40 на Бугринском мосту машины перестали двигаться. «Гигантская пробка на мосту, машины почти не двигаются. А ещё Коммунальный собираются закрывать», — написал Андрей.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от въезда на Бугринский мост и до остановки «ПКиО Бугринская роща», возле которой произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 7 километров в час.
Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска LADA Granta легла на бок — из-за опрокинувшегося автомобиля собрался затор.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Андреем