На Бугринском мосту собралась огромная пробка

Движение в сторону левого берега парализовано

Машины двигаются со скоростью 7 километров в час
Машины двигаются со скоростью 7 километров в час

Вечером 17 октября из-за ДТП оказалось парализовано движение по Бугринскому мосту в сторону левого берега — авария произошла на левом берегу в среднем ряду.


О пробке в редакцию НГС сообщил читатель Андрей. По его словам, примерно в 18:40 на Бугринском мосту машины перестали двигаться. «Гигантская пробка на мосту, машины почти не двигаются. А ещё Коммунальный собираются закрывать», — написал Андрей. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется от въезда на Бугринский мост и до остановки «ПКиО Бугринская роща», возле которой произошло ДТП. Скорость машин на этом участке снизилась до 7 километров в час.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на левом берегу в среднем ряду случилось ДТП
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на левом берегу в среднем ряду случилось ДТП


Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска LADA Granta легла на бок — из-за опрокинувшегося автомобиля собрался затор.

Прочтений: 5402

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено