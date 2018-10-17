В Керчи 17 человек погибли во время взрыва и стрельбы в политехническом колледже

В антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработала бомба





В политехническом колледже в Керчи сегодня днем прогремел взрыв, сообщает РИА «Новости». Сразу стало известно о гибели десяти человек и около пятидесяти пострадавших. Два десятка человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС, а также сотрудники ФСБ.







Как стало известно позже, помимо взрыва в колледже была стрельба. Имя стрелка официально назвал Следственный комитет: это Владислав Росляков 2000 года рождения, он был учеником колледжа. От взрыва никто не погиб, жертвы — их число увеличилось до 17 человек — были застрелены.







По данным СМИ, в сентябре Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, несколько дней назад он приобрел 150 патронов.







Мотивы преступления уточняются. Следователи уже переквалифицировали уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство двух и более лиц». Сам стрелок мертв.









