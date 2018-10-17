Новосибирцев предупредили о порывистом ветре: он усилится до 19 м/с

Уже в четверг в Новосибирске будет дуть ветер скоростью до 19 м/с





Мэрия Новосибирска объявила предупреждение о дождях и порывистом ветре на четверг.





«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 18 октября на территории города Новосибирска ожидаются небольшие дожди, ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 19 м/с», — передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.





Кроме того, днём SMS-рассылку сделало МЧС — жителям области сообщали о ветре до 23 м/с.









В Гидрометцентре корреспонденту НГС пояснили, что ветер не будет шквалистым.





«Мы штормового не составляли — у нас, конечно, 23 м/с есть в прогнозе, но прогноз не штормовой на завтра», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. Она отметила, что такой ветер ожидается по южным и юго-западным районам области.





В выходные МЧС предупреждало новосибирцев о ветре до 27 м/с.