Новосибирцев предупредили о порывистом ветре: он усилится до 19 м/с

Предупреждения разослали мэрия и МЧС

Уже в четверг в Новосибирске будет дуть ветер скоростью до 19 м/с
Уже в четверг в Новосибирске будет дуть ветер скоростью до 19 м/с


Мэрия Новосибирска объявила предупреждение о дождях и порывистом ветре на четверг.


«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 18 октября на территории города Новосибирска ожидаются небольшие дожди, ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 19 м/с», — передаёт пресс-центр мэрии Новосибирска.


Кроме того, днём SMS-рассылку сделало МЧС — жителям области сообщали о ветре до 23 м/с.


Новосибирцев предупредили о порывистом ветре: он усилится до 19 м/с


В Гидрометцентре корреспонденту НГС пояснили, что ветер не будет шквалистым.


«Мы штормового не составляли — у нас, конечно, 23 м/с есть в прогнозе, но прогноз не штормовой на завтра», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. Она отметила, что такой ветер ожидается по южным и юго-западным районам области.


В выходные МЧС предупреждало новосибирцев о ветре до 27 м/с.

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