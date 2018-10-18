Собирайте вещи: жителей микрорайона предупредили об эвакуации в Каргат

На подъездах в одном из микрорайонов города появились пугающие инструкции по эвакуации

В УК «Дивногорская» объяснили, что инициатива этих объявлений исходит от администрации





На домах в микрорайоне «Дивногорский» появились объявления с инструкцией по эвакуации — жителям домов в Ленинском районе Новосибирска сообщили, что они живут «в зоне возможных опасностей».





Как рассказал корреспонденту НГС житель улицы Дивногорской Павел Семёнов, объявления появились на подъездах его дома и соседних домов накануне, во второй половине дня.





«Утром из дома выходил — ещё не было», — написал в редакцию Павел.





В объявлении сообщается, что микрорайон «Дивногорский» располагается в зоне возможных опасностей. Далее прилагается подробная инструкция о том, что нужно делать при эвакуации, какие вещи брать с собой — не более 50 кг ручной клади на человека и продукты на 2–3 суток.





Из объявления следует, что жителям «Дивногорского» надо в течение 3 часов явиться в школу № 73 на Котовского, 16, а оттуда их увезут в Каргатский район.





В управляющей компании «Дивногорская» корреспонденту НГС пояснили, что инициатива развешивания этих объявлений исходит от администрации Ленинского района.





«На дежурном совещании во вторник на текущей неделе мне было вручено письмо <…> с приложением типового бланка. Мне было указано, что необходимо его заполнить теми данными, которые находятся в письме и разместить на многоквартирных домах и представить фотоотчёт, что это является строго обязательным действием, поскольку это решение комиссии района в рамках дежурного информирования населения о местах эвакуации в случае возникновения ЧС. Что мы, собственно, и произвели в полном объёме — мы проинформировали население, куда эвакуироваться в случае возникновения ЧС», — рассказал корреспонденту НГС директор УК Николай Жернов.







Он добавил, что такие объявления появились на всех 18 домах микрорайона. По словам Жернова, текст в объявлениях типовой и предоставлен администрацией, а похожие письма получили и несколько других УК.





Объявление, по наблюдению жителей, появилось вчера во второй половине дня





Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии, зачем жителей микрорайона предупредили об эвакуации, какая опасность имелась в виду и почему местом безопасного пребывания является именно Каргатский район.





В начале лета в Новосибирской области с 5 по 8 июня объявили военное положение в рамках регулярных учений — руководители органов власти на всех уровнях отработывали порядок действий в этой ситуации.