«Я не представляю, что делать»: многодетному отцу дали 3 года за смерть мотоциклиста в шортах

У осужденного Александра Кравченко трое детей — старшему 15, средний недавно пошёл в первый класс, а младшей дочери нет и двух лет





Бердский городской суд вынес приговор 34-летнему водителю МУП «КБУ» Александру Кравченко, который в июне прошлого года на автомобиле ЗИЛ столкнулся с 26-летним водителем мотоцикла «Сузуки» Юрием Ивановым на улице Промышленной — мотоциклист умер, попав под колёса грузовика.







«6 июня 2017 года водитель Кравченко, управляя автомобилем ЗИЛ, нарушил правила дорожного движения, он совершил поворот налево, в сторону МУП "КБУ", не пропустил при пересечении встречной полосы водителя мотоцикла "Сузуки", не увидел возникшую опасность для движения — и в результате чего было совершено столкновение автомобиля ЗИЛ и мотоцикла "Сузуки", водитель мотоцикла "Сузуки" от полученных травм скончался на месте», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, старший помощник прокурора Бердска Анна Белова.







Свидетели аварии рассказывают — мотоциклист мчался по трассе с огромной скоростью, а водитель самосвала мог не увидеть мотоцикл из-за встречной машины. По словам знакомых погибшего, Юрий переехал в Бердск из Барабинского района, мотоциклами не увлекался — это косвенно подтверждает тот факт, что права у него были только категории В, то есть только на легковые автомобили. В день ДТП Иванов, по словам приятелей, взял «Сузуки» у знакомого, чтобы «прокатиться 50 метров». Товарищи погибшего уверены, что далеко ехать он не собирался, поэтому и сел за руль мотоцикла в шортах и без шлема.







Родственники Иванова отказались давать комментарии НГС.





Юрия Иванова буквально разорвало под колёсами грузовика





«Двигался я по улице Промышленной, — вспоминает день аварии водитель грузовика ЗИЛ Александр Кравченко. — Мне надо было повернуть налево, на территорию МУП "КБУ". Я когда двигался, дорога была пустая, заранее исполнил все правила, которые только можно было соблюсти: осмотрелся, посмотрел, убедился в безопасности манёвра, начал поворачивать. Когда совершил манёвр, остановился на несколько секунд, чтобы переключить скорость. В этот момент произошёл удар в заднюю часть моего автомобиля».







По словам Кравченко, сначала он даже не понял, откуда появился мотоциклист — то, что Иванов ехал во встречном направлении, он понял, только увидев схему ДТП, которую ему показали на месте аварии гаишники.





«Мне Саша позвонил вечером, сказал, что скоро будет дома, — вспоминает жена осужденного Любовь Кравченко. — Через десять минут перезванивает, говорил, что попал в аварию, что в него влетел мотоциклист. Помню, как спросила, жив ли мотоциклист, — и каким ужасным голосом муж ответил, что нет, умер. Я схватила младшую дочь и полетела туда, потому что было непонятно, в каком состоянии находится муж. Когда приехали, муж нас развернул домой, сказал, что нечего нам тут делать».







По словам семьи Кравченко, они настояли на проведении технической автоэкспертизы, которая показала, что мотоциклист ехал со скоростью 85 км/ч, хотя на участке, где произошло ДТП, максимально разрешённая скорость — 60 км/ч. «Учитывая всё это, эксперт выявил такой факт — если бы он (мотоциклист. — Прим. ред.) соблюдал скоростной режим, то у него была техническая возможность предотвратить ДТП, он мог просто остановиться или объехать меня. В той же экспертизе указано, что при торможении тормозной путь составил 38 метров. Он начал тормозить от середины проезжей части, но при торможении его сместило в правую сторону почти на два метра, именно к правому краю проезжей части, там, где находился автомобиль», — пояснил Александр.





В прокуратуре подтвердили, что погибший действительно превысил допустимую скорость, но назвали другую цифру — по данным ведомства, скорость мотоцикла перед столкновением была 71 км/ч. «Та же самая экспертиза показала, что превышение скорости водителем мотоцикла никак не повлияло на то, что водитель ЗИЛа Кравченко должен был уступить дорогу водителю, который двигался во встречном направлении», — возражает гособвинитель Анна Белова.





Смертельная авария произошла напротив горводоканала





10 октября Бердский городской суд признал Александра Кравченко виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) и приговорил его к 3 годам лишения свободы колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших и обязал Кравченко выплатить потерпевшим 760 479 рублей.





«К такому суровому приговору мы не были готовы, — признаётся Любовь Кравченко. — Лично я до сих пор нахожусь в растерянности. Я знала, как он внимательно ездит, я смотрела материалы уголовного дела и не видела никаких нарушений. Конечно, мы не были готовы к такому. Я лично надеялась, что муж придёт домой и скажет, что его оправдали, по-другому просто не могло быть».







Кравченко говорят, что собираются обжаловать решение суда. До вступления приговора в законную силу осталось совсем немного — 20 октября Александр должен будет поехать в колонию-поселение.





«Мы в растерянности, я не представляю, что делать, — говорит Любовь Кравченко. — Я сейчас в декрете, у нас один муж работает. Ребёнок у нас младший, он беспокойный просто в принципе с рождения. У нас никто из бабушек-дедушек с ней не сидит, наедине никогда не остаётся. С детьми полноценно только нахожусь я одна, и мне всегда муж помогает. Вечером он меня разгружает. Ребёнка-первоклассника и старшего сына муж по утрам отвозит в школу, вечером с обеда он [их] забирает. Как дальше, как я буду одна, я представить даже не могу».







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