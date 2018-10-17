Им заплатили: за вырубку деревьев у лицея на Советской мэрия получила 24 тысячи

На площадке под новый бизнес-центр спилили 34 дерева

Чтобы расчистить стройплощадку, подрядчик снёс 34 дерева. Из них 31 дерево было признано аварийным
Чтобы расчистить стройплощадку, подрядчик снёс 34 дерева. Из них 31 дерево было признано аварийным


За спиленные деревья у лицея № 22 мэрия Новосибирска получила почти 25 тысяч рублей.


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в октябре подрядчик ООО «Альянс Строй» обратился в мэрию с просьбой разрешения на снос деревьев у лицея. Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.


«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска 14.11.2017 года оформлены разрешения на снос 34 деревьев, из которых 31 дерево находилось в аварийном состоянии, а 3 в удовлетворительном. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений составила 24 441 рубль, внесена в бюджет города перед получением разрешения на снос», — сообщается в ответе мэрии.


В мэрии добавили, что снос деревьев проводился с соблюдением всех правил и регламентов.


В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова расширили парковку — для этого пришлось спилить деревья. После этого в мэрии сообщили, что за снос деревьев в бюджет города внесли 270 тысяч рублей. 

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