Им заплатили: за вырубку деревьев у лицея на Советской мэрия получила 24 тысячи
На площадке под новый бизнес-центр спилили 34 дерева
За спиленные деревья у лицея
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в октябре подрядчик ООО «Альянс Строй» обратился в мэрию с просьбой разрешения на снос деревьев у лицея. Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.
«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска 14.11.2017 года оформлены разрешения на снос 34 деревьев, из которых 31 дерево находилось в аварийном состоянии, а 3 в удовлетворительном. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений составила
В мэрии добавили, что снос деревьев проводился с соблюдением всех правил и регламентов.
В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова расширили парковку — для этого пришлось спилить деревья. После этого в мэрии сообщили, что за снос деревьев в бюджет города внесли 270 тысяч рублей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС