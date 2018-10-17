Им заплатили: за вырубку деревьев у лицея на Советской мэрия получила 24 тысячи

Чтобы расчистить стройплощадку, подрядчик снёс 34 дерева. Из них 31 дерево было признано аварийным





За спиленные деревья у лицея № 22 мэрия Новосибирска получила почти 25 тысяч рублей.





Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в октябре подрядчик ООО «Альянс Строй» обратился в мэрию с просьбой разрешения на снос деревьев у лицея. Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.





«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска 14.11.2017 года оформлены разрешения на снос 34 деревьев, из которых 31 дерево находилось в аварийном состоянии, а 3 в удовлетворительном. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений составила 24 441 рубль, внесена в бюджет города перед получением разрешения на снос», — сообщается в ответе мэрии.





В мэрии добавили, что снос деревьев проводился с соблюдением всех правил и регламентов.





В начале сентября у здания ЦУМа со стороны проспекта Димитрова расширили парковку — для этого пришлось спилить деревья. После этого в мэрии сообщили, что за снос деревьев в бюджет города внесли 270 тысяч рублей.

