Напугались холодов: новосибирцы начали раскупать путёвки в тёплые страны

Путёвку во Вьетнам можно купить за 25 тысяч на 9–10 ночей

Туроператоры открыли зимние программы в страны Юго-Восточной Азии — новосибирцы покупают путёвки на осенние каникулы и новогодние праздники.







«Очень много предложений у операторов на регулярной программе, это Юго-Восточная Азия — Таиланд, Вьетнам, Хайнань; Эмираты. Индия тоже вот у нас начнётся. Безусловно, самые востребованные — это беспересадочные прямые направления. <…> Сейчас уже надо подумать про Новый год. Люди смотрят уже, покупают. Плюс в каникулы детские у нас достаточно высокий сезон начнётся», — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.





Билеты на зимний отдых в теплых странах «разлетаются» быстро, но выгодные предложения ещё есть. Так, за 25 тысяч рублей можно провести 6–7 ночей в ОАЭ и на Хайнане в начале декабря, во Вьетнаме за те же деньги — 9–10 ночей. Отдых на Новый год стоит дороже, приводит данные Светлана Фоменко. Туры на длинные новогодние каникулы по всем направлениям — Вьетнам, Хайнань, ОАЭ, Таиланд — пока еще можно приобрести от 40 тысяч рублей за 6–7 ночей.





Зимний сезон у отечественных курортов также остается актуальным.





«Российские экскурсионные программы востребованы именно на каникулы. И кстати, сейчас по Крыму, по Сочи тоже очень много интересных предложений, погода неплохая. <…> Сейчас они программы делают по более привлекательной цене, чтобы увеличить себе год, дают очень интересные предложения в зимний период. <…> Есть предложения именно для льготных категорий: для пенсионеров, для студентов, для школьников», — пояснила Светлана Фоменко.





По словам специалиста, если сравнивать спрос на путешествия в прошлом году и сейчас, то он вырос значительно — примерно на 20%. Это связано с более спокойной политической ситуацией, относительно стабильным курсом доллара и возвращением на туристический рынок тех клиентов, которые раньше откладывали путешествия.





«Был кризис, люди какое-то время откладывали свои путешествия <…> и сейчас просто они возвращаются», — пояснила она.





К зимнему сезону из Новосибирска, как правило, открываются рейсы в страны Юго-Восточной Азии, считающиеся одними из лучших мест для отдыха в это время года. В начале октября прямые регулярные рейсы из Новосибирска начали выполняться во вьетнамский Камрань.