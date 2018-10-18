Напугались холодов: новосибирцы начали раскупать путёвки в тёплые страны

Многие предпочитают Вьетнам и Китай

Путёвку во Вьетнам можно купить за 25 тысяч на 9–10 ночей
Путёвку во Вьетнам можно купить за 25 тысяч на 9–10 ночей

Туроператоры открыли зимние программы в страны Юго-Восточной Азии — новосибирцы покупают путёвки на осенние каникулы и новогодние праздники.


«Очень много предложений у операторов на регулярной программе, это Юго-Восточная Азия — Таиланд, Вьетнам, Хайнань; Эмираты. Индия тоже вот у нас начнётся. Безусловно, самые востребованные — это беспересадочные прямые направления. <…> Сейчас уже надо подумать про Новый год. Люди смотрят уже, покупают. Плюс в каникулы детские у нас достаточно высокий сезон начнётся», — рассказала корреспонденту НГС исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.


Билеты на зимний отдых в теплых странах «разлетаются» быстро, но выгодные предложения ещё есть. Так, за 25 тысяч рублей можно провести 6–7 ночей в ОАЭ и на Хайнане в начале декабря, во Вьетнаме за те же деньги — 9–10 ночей. Отдых на Новый год стоит дороже, приводит данные Светлана Фоменко. Туры на длинные новогодние каникулы по всем направлениям — Вьетнам, Хайнань, ОАЭ, Таиланд — пока еще можно приобрести от 40 тысяч рублей за 6–7 ночей.


Зимний сезон у отечественных курортов также остается актуальным.


«Российские экскурсионные программы востребованы именно на каникулы. И кстати, сейчас по Крыму, по Сочи тоже очень много интересных предложений, погода неплохая. <…> Сейчас они программы делают по более привлекательной цене, чтобы увеличить себе год, дают очень интересные предложения в зимний период. <…> Есть предложения именно для льготных категорий: для пенсионеров, для студентов, для школьников», — пояснила Светлана Фоменко.


По словам специалиста, если сравнивать спрос на путешествия в прошлом году и сейчас, то он вырос значительно — примерно на 20%. Это связано с более спокойной политической ситуацией, относительно стабильным курсом доллара и возвращением на туристический рынок тех клиентов, которые раньше откладывали путешествия.


«Был кризис, люди какое-то время откладывали свои путешествия <…> и сейчас просто они возвращаются», — пояснила она.


К зимнему сезону из Новосибирска, как правило, открываются рейсы в страны Юго-Восточной Азии, считающиеся одними из лучших мест для отдыха в это время года. В начале октября прямые регулярные рейсы из Новосибирска начали выполняться во вьетнамский Камрань.

Прочтений: 5235

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено