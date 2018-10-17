«Дети выбирают, что едят»: депутаты предложили организовать шведские столы в школьных столовых

Шведский стол позволит школьникам выбирать блюда

Депутаты новосибирского горсовета предложили организовать школьное питание по системе «шведский стол» — они считают, что так дети смогут лучше питаться, потому что появится выбор между блюдами. Кроме того, меньше продуктов будут выбрасывать.







«Международное образование имеет питание — шведские столы. Поэтому надо идти в этом направлении, — предложила на комиссии по социальному развитию и образованию депутат и директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева. — Причём если школа имеет такую технологию шведского стола, то дети едят лучше, то есть они выбирают то, что едят. При этом нет никакого большого разнообразия блюд, просто есть первое, второе, третье. И продуктов выбрасывается гораздо меньше. Надо эту технологию изучать и начинать ее внедрять».





Кроме того, по её словам, нужно сокращать количество мучного в меню — это идет в разрез с требованием здорового питания в школьных столовых.







Идею поддержал председатель комиссии Николай Тямин. «Шведский стол — точно да, — согласился депутат. — У ребенка будет выбор, а для тех людей, которые готовят, сразу будет понятный критерий оценки качества приготовленного продукта. И, естественно, будет меньше выброса».







В конце августа муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» разослало по школам Новосибирска письмо об изменении стоимости комплексов горячего питания для учеников. В пресс-центре мэрии сообщили, что питание подорожало в большинстве школ из-за роста цен на продукты. Цены на завтраки поднялись с 47 до 50 рублей, на обеды — с 68 до 73 рублей.





Стоимость питания выросла и в детских садах. За детей до 3 лет родители теперь платят по 100 рублей в день, с 3 лет — по 120 рублей.