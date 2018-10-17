По Большевистской снова расползлась легендарная трещина

Она растянулась на 30 метров рядом со строящимся комплексом «Снежная миля»

Дорога в этом месте трескается уже не в первый раз — у легендарной трещины есть даже аккаунт в Twitter и профиль в Instagram

Возле строящегося комплекса «Снежная миля» на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска снова начал трескаться асфальт: трещина расползлась по дороге на несколько десятков метров.





Вновь появившийся разлом на асфальте сегодня, 17 октября, заметил корреспондент НГС. По его наблюдениям, трещина тянется рядом с ранее отремонтированным участком дороги примерно на 30 метров.







Трещины и просадка грунта на этом участке Большевистской появились еще осенью 2016 года — рядом с котлованом, вырытым для строительства многофункционального комплекса. В пресс-центре мэрии Новосибирска объясняли, что это случилось из-за того, что «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива». Ремонт этого участка дороги рабочие завершили в апреле 2017 года, но спустя два месяца трещины и провалы на тротуаре стали появляться опять.







В группе компаний «Новоград», которая строит «Снежную милю», поясняли, что провалы на Большевистской прекратятся в крайнем случае к декабрю 2017 года, когда рабочие закончат нижнюю часть первой очереди строительства.







Корреспондент НГС направила официальный запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, связано ли появление новой трещины со строительством «Снежной мили» и когда планируется восстановить покрытие.

