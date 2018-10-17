Новосибирцы с вёдрами и сетями спасли несколько тонн рыбы на шлюзе

Два десятка новосибирцев приехали на шлюз, чтобы спасти рыбу





На нижнем подводном канале у шлюза Новосибирской ГЭС началась операция по спасению рыбы — рыба попала в перекрытый и осушенный для реконструкции участок.





Эту часть канала осушили перед запланированными ремонтными работами





Операция по спасению идёт уже третий день





«Идёт вылов рыбы, она грузится в контейнеры и выпускается потом в Обское море вверх по течению. Сегодня, думаю, всё это мероприятие завершим до вечера. Естественно, всё проходит под контролем рыбинспекции», — сообщил корреспонденту НГС Роман Прошин, начальник строительства компании «Акватик», которая занимается ремонтными работами на шлюзе, а сейчас организовала акцию по спасению рыбы.





Рыбу вылавливают бреднем и грузят в специальные контейнеры





Организовало это мероприятие компания «Акватик», которая ведёт ремонтные работы на шлюзе





Прошин уточнил, что мероприятие проходит уже третий день: рыба вылавливается неводом, помещается в пластиковые ёмкости со специальными технологическими отверстиями, перевозится и выпускается в реку.







Один из спасателей рассказал, что только за один неполный день здесь было выловлено не менее 3 тонн рыбы





Вылавливается здесь в основном сорожка, елец, чебак, окунь, хотя попадается и щука





«Человек 20 нас тут сегодня. Вчера поменьше было <…> Вычерпываем бреднем. Рыбы очень много — сорожка, елец, чебак… Попадается окунь, щука проскакивает», — рассказал участник операции по спасению рыбы Сергей Болгов.







После переброски рыбы в Обь начнутся строительные работы по укреплению стен канала





Всю выловленную рыбу перевозят и выпускают в Обь





По словам Болгова, вчера за несколько часов работы спасатели выловили не менее 3 тонн рыбы.







Спасали рыбу на Новосибирском шлюзе и весной этого года, и прошлой зимой — запускали в воду кислород





В марте 2018 года ради спасения рыбы, которой не хватало подо льдом воздуха, на Новосибирском судоходном шлюзе была установлена специальная система насыщения воды кислородом.







