Новосибирцы с вёдрами и сетями спасли несколько тонн рыбы на шлюзе
Рыбу поймали, чтобы выпустить в Обь
На нижнем подводном канале у шлюза Новосибирской ГЭС началась операция по спасению рыбы — рыба попала в перекрытый и осушенный для реконструкции участок.
«Идёт вылов рыбы, она грузится в контейнеры и выпускается потом в Обское море вверх по течению. Сегодня, думаю, всё это мероприятие завершим до вечера. Естественно, всё проходит под контролем рыбинспекции», — сообщил корреспонденту НГС Роман Прошин, начальник строительства компании «Акватик», которая занимается ремонтными работами на шлюзе, а сейчас организовала акцию по спасению рыбы.
Прошин уточнил, что мероприятие проходит уже третий день: рыба вылавливается неводом, помещается в пластиковые ёмкости со специальными технологическими отверстиями, перевозится и выпускается в реку.
«Человек 20 нас тут сегодня. Вчера поменьше было <…> Вычерпываем бреднем. Рыбы очень много — сорожка, елец, чебак… Попадается окунь, щука проскакивает», — рассказал участник операции по спасению рыбы Сергей Болгов.
По словам Болгова, вчера за несколько часов работы спасатели выловили не менее 3 тонн рыбы.
В марте 2018 года ради спасения рыбы, которой не хватало подо льдом воздуха, на Новосибирском судоходном шлюзе была установлена специальная система насыщения воды кислородом.
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Илья Калинин
Фото и видео Александра Ощепкова