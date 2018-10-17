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Новосибирцы с вёдрами и сетями спасли несколько тонн рыбы на шлюзе

Рыбу поймали, чтобы выпустить в Обь

Два десятка новосибирцев приехали на шлюз, чтобы спасти рыбу
Два десятка новосибирцев приехали на шлюз, чтобы спасти рыбу


На нижнем подводном канале у шлюза Новосибирской ГЭС началась операция по спасению рыбы — рыба попала в перекрытый и осушенный для реконструкции участок. 


Эту часть канала осушили перед запланированными ремонтными работами
Эту часть канала осушили перед запланированными ремонтными работами


Операция по спасению идёт уже третий день
Операция по спасению идёт уже третий день


«Идёт вылов рыбы, она грузится в контейнеры и выпускается потом в Обское море вверх по течению. Сегодня, думаю, всё это мероприятие завершим до вечера. Естественно, всё проходит под контролем рыбинспекции», — сообщил корреспонденту НГС Роман Прошин, начальник строительства компании «Акватик», которая занимается ремонтными работами на шлюзе, а сейчас организовала акцию по спасению рыбы. 


Рыбу вылавливают бреднем и грузят в специальные контейнеры
Рыбу вылавливают бреднем и грузят в специальные контейнеры


Организовало это мероприятие компания «Акватик», которая ведёт ремонтные работы на шлюзе
Организовало это мероприятие компания «Акватик», которая ведёт ремонтные работы на шлюзе


Прошин уточнил, что мероприятие проходит уже третий день: рыба вылавливается неводом, помещается в пластиковые ёмкости со специальными технологическими отверстиями, перевозится и выпускается в реку.


Один из спасателей рассказал, что только за один неполный день здесь было выловлено не менее 3 тонн рыбы
Один из спасателей рассказал, что только за один неполный день здесь было выловлено не менее 3 тонн рыбы


Вылавливается здесь в основном сорожка, елец, чебак, окунь, хотя попадается и щука 
Вылавливается здесь в основном сорожка, елец, чебак, окунь, хотя попадается и щука 


«Человек 20 нас тут сегодня. Вчера поменьше было <…> Вычерпываем бреднем. Рыбы очень много — сорожка, елец, чебак… Попадается окунь, щука проскакивает», — рассказал участник операции по спасению рыбы Сергей Болгов.


После переброски рыбы в Обь начнутся строительные работы по укреплению стен канала 
После переброски рыбы в Обь начнутся строительные работы по укреплению стен канала 


Всю выловленную рыбу перевозят и выпускают в Обь
Всю выловленную рыбу перевозят и выпускают в Обь


По словам Болгова, вчера за несколько часов работы спасатели выловили не менее 3 тонн рыбы.


Спасали рыбу на Новосибирском шлюзе и весной этого года, и прошлой зимой — запускали в воду кислород
Спасали рыбу на Новосибирском шлюзе и весной этого года, и прошлой зимой — запускали в воду кислород


В марте 2018 года ради спасения рыбы, которой не хватало подо льдом воздуха, на Новосибирском судоходном шлюзе была установлена специальная система насыщения воды кислородом



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