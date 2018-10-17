Майор Елагина стала лучшим участковым Новосибирска — за неё проголосовали почти 500 горожан

Теперь Евгению Елагину ждёт федеральная часть конкурса

Майор Елагина принимает участие в конкурсе второй раз
Майор Елагина принимает участие в конкурсе второй раз


В Новосибирской области выбрали лучшего участкового — сегодня в МВД подвели итоги народного голосования: победительницей стала майор Евгения Елагина из Советского района Новосибирска.


За неё отдали 460 голосов.


«На конкурс выдвигает первоначально руководство — у нас было два человека выдвинуто: я и ещё один старший участковый — Аленчугов Денис Николаевич. После чего выбирает у нас народ — выбрали меня, по большинству голосов прошла в следующий, во второй этап. Тут выбирали из 10 человек», — рассказала корреспонденту НГС Евгения Елагина. На первом этапе было примерно 50 участковых со всей области.


Второй этап голосования начался 8 октября, а завершился накануне, 16 октября.


Евгения предполагает, что голосовали за неё люди с её участка. «Люди говорили, [что] видели, говорили, что знаем. Кому-то я сама говорила: вот у нас конкурс проходит, если есть желание, можете на сайте мвд.54.рф проголосовать за меня. Некоторые говорили — да мы знаем, уже проголосовали», — отметила она.


Она также подчеркнула, что для неё самый главный приз — это благодарность граждан, которые голосовали.


«С чем связана работа участкового — в первую очередь в профилактике правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории. Ежедневно осуществляем обход территории так называемый профилактический, работаем с подучётным элементом — это состоящими на профучёте в отделе полиции № 10. Рассматриваем заявления граждан поступающие», — рассказала победительница.


Также Евгения рассказала, что участвует в конкурсе второй раз, впервые она претендовала на звание лучшего участкового в прошлом году.


«Победитель регионального этапа конкурса Евгения Елагина будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который также пройдет в форме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России — информационного партнера акции, на котором и определится победитель конкурса», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области.


Теперь Евгению ждёт заключительный, федеральный этап конкурса
Теперь Евгению ждёт заключительный, федеральный этап конкурса


В прошлом году победительницей регионального конкурса была Екатерина Пономарёва из Калининского района.

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