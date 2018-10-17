Власти добавят 5 рублей на питание школьников из многодетных семей
Это поможет привлекать меньше денег от их родителей
В Новосибирской области предложили увеличить нормативы на льготное питание в школах — теперь они смогут бесплатно питаться на 40 рублей в день вместо нынешних 35.
Проект постановления об этом появился на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 16 октября. Документ предлагает внести в постановление областного правительства «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций <...> детей из многодетных и малоимущих семей» изменение, увеличивающее дневной норматив на льготное питание с 35 до 40 рублей.
Как уточняется в пояснительной записке к документу за подписью и.о. министра образования области Сергея Федорчука, мера должна поддержать родителей.
«Проект <...> подготовлен в целях улучшения положения детей из многодетных и малоимущих семей. Данное изменение позволит обеспечить питанием детей <...> — обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с нормами СанПиНа с наименьшим привлечением средств родителей», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас документ проходит стадию обсуждений и ещё не принят. Если его подпишут, то изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, во сколько бюджету области обойдётся увеличение норматива.
В апреле 2018 года правительство Новосибирской области решило купить 20 автомобилей для многодетных семей — на это потратили почти 13 миллионов рублей.
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Дмитрий Здорников
Фото Веры Сальницкой