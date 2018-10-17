«Лада» легла на бок поперёк Бердского шоссе: собралась пробка

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

Из-за аварии на автодороге собралась пробка

Днём 17 октября в Первомайском районе Новосибирска LADA Granta легла на бок — из-за опрокинувшегося автомобиля собрался затор.





По информации очевидцев в социальных сетях, ДТП случилось около 14:00 недалеко от остановки «Звёздная» на Бердском шоссе.





Судя по видео, снятому очевидцами с места происшествия, в аварии никто не пострадал. На месте нет ни машины скорой помощи, ни сотрудников ГИБДД. Согласно информации очевидцев в социальных сетях, легковой автомобиль перевернулся после столкновения с большегрузом.





Согласно данным Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе собрался затор, скорость автомобилей в котором не превышает 7 км/ч. Длина пробки составляет около 800 метров.





Корреспондент НГС направил запрос в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию.





Видео группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте»





В ночь на среду, 17 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2112 и Datsun on-Do — водитель отечественной машины сбежал после ДТП.

