«Лада» легла на бок поперёк Бердского шоссе: собралась пробка
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал
Днём 17 октября в Первомайском районе Новосибирска LADA Granta легла на бок — из-за опрокинувшегося автомобиля собрался затор.
По информации очевидцев в социальных сетях, ДТП случилось около 14:00 недалеко от остановки «Звёздная» на Бердском шоссе.
Судя по видео, снятому очевидцами с места происшествия, в аварии никто не пострадал. На месте нет ни машины скорой помощи, ни сотрудников ГИБДД. Согласно информации очевидцев в социальных сетях, легковой автомобиль перевернулся после столкновения с большегрузом.
Согласно данным Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе собрался затор, скорость автомобилей в котором не превышает 7 км/ч. Длина пробки составляет около 800 метров.
Корреспондент НГС направил запрос в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ночь на среду, 17 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2112 и Datsun on-Do — водитель отечественной машины сбежал после ДТП.
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Александр Сильченко
Фото и видео vk.com/autoberdsk