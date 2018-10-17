Новосибирцы смогут получить деньги за «Спасибо» от Сбербанка

Кроме того, бонусы можно обменивать на билеты в кино более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России

Сегодня, 17 октября, Сбербанк объявил о новых возможностях для участников программы «Спасибо от Сбербанка». Теперь бонусы можно обменять на рубли — 1 бонус равен 50 копейкам.





Правда, этим могут пользоваться только те клиенты, которые получили самый высокий уровень привилегии в программе — «Больше, чем Спасибо».







«Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 тысяч бонусов в месяц», — сообщает пресс-служба Сбербанка.





Формат программы «Спасибо от Сбербанка» до этого менялся 1 июля 2018 года: именно тогда банк ввёл уровни привилегий для пользователей — «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо».





Дополнение: В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» объяснили механику обмена бонусов на рубли: «Сделать это можно на сайте программы (личный кабинет — уровень "Больше, чем Спасибо", вкладка "Главная", справа в меню "Обмен бонусов") или в мобильном приложении "Спасибо от Сбербанка" (личный кабинет — мой уровень — обмен бонусов). В обоих случаях дальше клиент вводит желаемое количество бонусов к обмену и подтверждает его. Перевод денег на счёт клиента банка занимает максимум до семи рабочих дней».







Накануне стало известно о назначении нового руководителя Сибирского Сбербанка.