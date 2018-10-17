Сибиряк сбрил бороду и вышел гулять по городу в костюме главного врага Человека-паука

На улицах к новосибирцу подходили с просьбой сфотографироваться





Новосибирец примерил на себя образ вымышленного персонажа комиксов Marvel Венома и прогулялся по улицам города — чтобы стать похожим на супергероя, он гримировался 2,5 часа.







«У меня знакомая — стилист-визажист, они в салоне перед Хеллоуином готовят портфолио. Пригласили, <...> разукрасили и отфотографировали. <…> Выбрили мне бороду — я восемь лет не брил бороду, грудь сбрили, чтобы разукрасить меня», — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Александр Зылёв.





Как рассказала корреспонденту НГС стилист-визажист Ольга Школьная, идея взять этого персонажа возникла после выхода фильма в кинотеатрах.





Александр Зылёв сделал образ у знакомого стилиста Ольги Школьной





«Скоро праздник — Хеллоуин, и я делала проработку образов. Каждый год такое делаю до начала праздника. Идея пришла потому, что в прошлом году нашумевший фильм был "Оно", и соответственно, все заказы были к "Оно". А в этом году "Венома" посмотрели и решили», — объяснила Ольга Школьная.





После фотосессии в салоне сибиряк решил прогуляться в новом образе по городу — по Красному проспекту и площади Калинина. Жители Новосибирска реагировали неоднозначно — кто-то пугался нарисованного образа, а кто-то, наоборот, просил сфотографироваться.





На грим ушло 2,5 часа





«Бабули перекрещивались некоторые, кто-то фотографировал, кто как. <…> В магазин зашёл, где работал, на Гоголя, в самом центре города. Такого сверхъестественного не было. Люди, кто как реагировал — кто-то реагировал с интересом, кто-то пугался. В магазин суши зашёл заказать, испугал парнишек. <…> Человек 5 сфотографировалось со мной», — описал свою прогулку по городу Александр Зылёв.







Как объяснил новосибирец, самое сложное было смыть грим — на это у Зылёва ушло около 40 минут.







В прошлом году в преддверии Хеллоуина новосибирские стилисты загримировали несколько моделей под ведьм, страшных клоунов и кукол.