По дублёру Богдашки запустили автобусы и маршрутки

С сегодняшнего дня по новой схеме ходят четыре маршрута

Строительство второго этапа дороги на улице Георгия Колонды началось ещё в прошлом году, а сегодня дорогу открыли для машин
Строительство второго этапа дороги на улице Георгия Колонды началось ещё в прошлом году, а сегодня дорогу открыли для машин

Власти Новосибирска решили пустить автобусы и маршрутки по новому отрезку дороги на улице Георгия Колонды.


Сегодня, 17 октября, дорожники ввели в эксплуатацию вторую очередь участка на улице Георгия Колонды — от Лебедевского до Фадеева. Теперь по новой дороге поедут маршрутные такси и автобусы.


В частности, городские власти решили продлить схемы движения автобусов № 5, 75 и маршрутки № 11. Если раньше их конечной остановкой была «Улица Ляпидевского», то теперь после неё они пойдут дальше — по улице Георгия Колонды и Фадеева до остановки «Посёлок Северный», рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Маршруты № 5, 75 и 11 продлеваются до остановки «Посёлок Северный» — красным обозначен новый участок их пути


В мэрии уточнили, что по пути к этому конечному пункту автобусы и маршрутка сделают ещё несколько промежуточных остановок, в том числе в новом остановочном пункте «Улица Окружная» (на пересечении Окружной и Георгия Колонды). По такой же схеме они будут ходить и обратно.


Изменится и схема движения маршрутных такси № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК "Большая Медведица"». Теперь после остановки «Улица Ляпидевского» маршрутки поедут по новому отрезку дороги на улице Георгия Колонды, сделают остановку на пересечении с улицей Окружной, а потом по Окружной пойдут до «Большой Медведицы». Обратный путь пролегает по этим же улицам, рассказали в мэрии.


Синим обозначена прежняя схема движения маршрутного такси № 45 , красным — новая схема
Синим обозначена прежняя схема движения маршрутного такси № 45, красным — новая схема


Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей»

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