По дублёру Богдашки запустили автобусы и маршрутки
С сегодняшнего дня по новой схеме ходят четыре маршрута
Власти Новосибирска решили пустить автобусы и маршрутки по новому отрезку дороги на улице Георгия Колонды.
Сегодня, 17 октября, дорожники ввели в эксплуатацию вторую очередь участка на улице Георгия Колонды — от Лебедевского до Фадеева. Теперь по новой дороге поедут маршрутные такси и автобусы.
В частности, городские власти решили продлить схемы движения автобусов
В мэрии уточнили, что по пути к этому конечному пункту автобусы и маршрутка сделают ещё несколько промежуточных остановок, в том числе в новом остановочном пункте «Улица Окружная» (на пересечении Окружной и Георгия Колонды). По такой же схеме они будут ходить и обратно.
Изменится и схема движения маршрутных такси
Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей».
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Ольга Хмелевская
Фото Дмитрия Косенко (1), схемы на основе Яндекс.Карт (2, 3)