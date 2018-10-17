По дублёру Богдашки запустили автобусы и маршрутки

Строительство второго этапа дороги на улице Георгия Колонды началось ещё в прошлом году, а сегодня дорогу открыли для машин

Власти Новосибирска решили пустить автобусы и маршрутки по новому отрезку дороги на улице Георгия Колонды.







Сегодня, 17 октября, дорожники ввели в эксплуатацию вторую очередь участка на улице Георгия Колонды — от Лебедевского до Фадеева. Теперь по новой дороге поедут маршрутные такси и автобусы.







В частности, городские власти решили продлить схемы движения автобусов № 5 , 75 и маршрутки № 11 . Если раньше их конечной остановкой была «Улица Ляпидевского», то теперь после неё они пойдут дальше — по улице Георгия Колонды и Фадеева до остановки «Посёлок Северный», рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Маршруты № 5 , 75 и 11 продлеваются до остановки «Посёлок Северный» — красным обозначен новый участок их пути





В мэрии уточнили, что по пути к этому конечному пункту автобусы и маршрутка сделают ещё несколько промежуточных остановок, в том числе в новом остановочном пункте «Улица Окружная» (на пересечении Окружной и Георгия Колонды). По такой же схеме они будут ходить и обратно.







Изменится и схема движения маршрутных такси № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК "Большая Медведица"». Теперь после остановки «Улица Ляпидевского» маршрутки поедут по новому отрезку дороги на улице Георгия Колонды, сделают остановку на пересечении с улицей Окружной, а потом по Окружной пойдут до «Большой Медведицы». Обратный путь пролегает по этим же улицам, рассказали в мэрии.





Синим обозначена прежняя схема движения маршрутного такси № 45 , красным — новая схема





Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей».

