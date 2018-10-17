Областное правительство ищет архитектора с зарплатой до 150 тысяч
Властям Новосибирской области понадобился главный архитектор
Правительство Новосибирской области объявило конкурс на должность заместителя министра строительства, согласно документам на сайте госслужбы, чиновник будет выполнять функции главного архитектора.
Вакансия заместителя министра строительства — главного архитектора появилась на сайте госслужбы 15 октября. Приём документов от соискателей продлится до 6 ноября.
Чиновнику обещают платить от 120 до 150 тысячи рублей в месяц. В подчинении у него будет находиться 29 человек. А сам он будет подчиняться непосредственно губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать открытие вакансии и полномочия главного архитектора.
Травников учредил должность главного архитектора Новосибирской области год назад. Инициатива объяснялась необходимостью «принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий».
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой