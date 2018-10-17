Будет много снега: синоптики дали предварительный прогноз на зиму

Но температура в декабре–феврале может порадовать

В Новосибирске ждут тёплую и снежную зиму
В Новосибирске ждут тёплую и снежную зиму


Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — ожидается, что в регионе будет относительно тепло и снежно. 


«Сезон 2018–2019 на территории юга Западной Сибири ожидается около и выше нормы на 1 градус. Наиболее холодным предполагается январь. Осадков в целом в предстоящем сезоне ожидается около и больше нормы», — рассказала сегодня начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик. 


Она подчеркнула, что этот прогноз неокончательный, его можно использовать «как консультацию».


Первые осенние снегопады прошли в Новосибирской области в середине октября. Снег валил большими крупными хлопьями, к примеру, в селе Кочки, также снег увидели жители микрорайона «Щ» в черте города. 


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА

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