Капитану волейбольного «Локомотива» сделали операцию в Германии

Капитан новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Николай Павлов перенёс в Германии операцию на колене.





Об этом он сообщил своим подписчикам в аккаунте Instagram.





«Колено почистили», — ответил Николай на вопрос одного из пользователей о том, что с ним произошло.





О том, что Николай травмирован, ещё в начале сезона рассказывал главный тренер команды Пламен Константинов. Тогда же он комментировал и травму другого игрока команды — Константина Бакуна.





«Да, проблемы имеются… С Колей будем решать вопрос в ближайшее время, определяться с лечением. У Бакуна проблемы еще с прошлого сезона. Очень специфическая травма. Думаю, что не совсем правильно проходило лечение. И только паузы в тренировках было мало. Нужно было лечение. Терапию он уже проходит, уже немного потренировался с нами вчера. Надеюсь, дело пойдет на лад. Как-то справимся. Вот ситуация с Колей больше беспокоит…» — цитировал главного тренера сайт «Локомотива» 10 октября.





В начале октября Николай Павлов ещё был в Новосибирске.





Оперативно получить в «Локомотиве» комментарий по поводу операции Николая Павлова корреспонденту НГС не удалось.









В апреле о своей перенесённой операции в соцсетях рассказывал другой новосибирский спортсмен — хоккеист Владимир Тарасенко: ему оперировали плечо. А в сентябре операцию на мениске перенёс борец Роман Власов.