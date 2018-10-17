Видео: чёрный котёнок забрался под капот машины и застрял — выручать его приехали спасатели

Котик сначала вылез сам, но потом увидел толпу людей и попытался спрятаться

Спасатели передали котёнка девушке, которая их вызвала
Спасатели передали котёнка девушке, которая их вызвала

Утром 17 октября спасатели МАСС получили вызов в Ленинский район Новосибирска — там в автомобиле застрял чёрный котёнок.


«Звонок от женщины с просьбой помочь котёнку поступил на телефон оперативного дежурного МАСС в 9:34. Спасатели выехали по указанному адресу на улице Широкой в Ленинский район города. 


Со слов девушки, котёнок каким-то образом забрался под капот припаркованного автомобиля и застрял в моторном отсеке. 


К приезду спасателей животное самостоятельно почти выбралось из автомобиля. Увидев большое количество людей, котёнок испугался и выскочил из моторного отсека, спрыгнул на асфальт и спрятался под автомобилем», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Спасатели МАСС достали животное и отдали его девушке.



В августе спасатели МАСС ездили спасать собаку, которая упала в яму в Заельцовском районе — там же они обнаружили и козу

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