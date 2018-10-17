Китай и немного Европы: новосибирцы получили миллионы посылок из-за рубежа

С начала года таможенники проверили 17,3 миллиона посылок

Чаще всего посылки в Новосибирск приходят из Китая
Чаще всего посылки в Новосибирск приходят из Китая

Новосибирские таможенники рассказали, какие посылки отправляют и получают горожане — чаще всего в Новосибирск по почте отправляют посылки из Китая.


По данным пресс-службы новосибирской таможни, с начала года инспекторы проверили 17,3 миллиона международных почтовых посылок.


«Преобладающая часть посылок прибыла из Китая, реже — из США, Японии и стран Европейского союза. В основном пересылаются товары, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах (одежда, обувь, игрушки, электроника, различные аксессуары, косметика, инструменты)», — сообщили в пресс-службе таможни.


Кроме того, в таможне рассказали, что с начала 2018 года были пресечены 25 попыток ввоза в страну наркотиков общим весом 3,9 кг. Таможенники изъяли 540 ножей, кастетов, кистеней и телескопических дубинок.


«Были изъяты 25 "шпионских" приспособлений (ручки, флешки, пуговицы и другие предметы со скрытой видеокамерой). По российскому законодательству такие предметы без специального разрешения через границу перемещать нельзя», — добавили в пресс-службе новосибирской таможни.


Этой осенью таможня вместе с работниками Россельхознадзора провели на Центральном рынке рейд — во время проверки они нашли запрещённый сыр «Дорблю». Его пришлось уничтожить.

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