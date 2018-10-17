Из груза в аэропорту Толмачёво пропали три «айфона»: их выкрал работник склада
Полицейские возбудили в отношении него уголовное дело
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в краже «айфонов» в аэропорту Толмачёво.
Кража произошла на прошлой неделе, 9 октября, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
По её данным, партия мобильных телефонов пришла из Москвы в один из крупных сетевых магазинов Новосибирска. Работники грузового терминала в аэропорту Толмачёво обратили внимание на то, что у груза повреждена упаковка и оттуда пропали три телефона стоимостью 250 тысяч рублей. Обнаружившие пропажу рабочие обратились в транспортную полицию.
Вскоре полицейские вышли на подозреваемого. «Им оказался 23-летний работник склада, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, он похитил дорогостоящую электронную технику и впоследствии спрятал её у знакомой в Искитимском районе», — описали ситуацию в пресс-службе, добавив, что во время обыска полицейские нашли и забрали украденные гаджеты.
Модели телефонов в транспортной полиции намеренно не называют. Но судя по фото, которое опубликовало ведомство, речь идёт о новых «айфонах».
В отношении задержанного полицейские возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
В транспортной полиции уточнили, что подозреваемый — не работник аэропорта, а сотрудник одной из компаний, которые работают на территории Толмачёво. При этом название фирмы полицейские не указали.
Ранее в Новосибирской области завершился суд над мужчиной, который во время работы в аэропорту Толмачёво украл 7 бандеролей с мобильными телефонами.
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Ольга Хмелевская
Фото сибфоут.мвд.рф