Новосибирец спустился в переход на «Студенческой» и начал читать стихи без слов

Он встречал горожан по дороге на работу

Новосибирец беззвучно читал художественный текст
Новосибирец беззвучно читал художественный текст

Сегодня утром, 17 октября, в переходе станции метро «Студенческая» жители Новосибирска встретили молодого человека, который устроил необычный перформанс, — он читал художественный текст, не произнося при этом ни слова.


«Это реальный перформанс, и молодой человек реально художественно интересен. Это, конечно, необычно, заметно. Мы наблюдаем поющих или музицирующих людей, так-то мы замечаем, что происходит вокруг. В данном случае очень заметный перформанс. <…> Хороший художественный поступок. Для того чтобы отважиться и совершить художественный поступок — это много надо, это надо кое-кем быть, дай бог, этот человек кем-то станет», — рассказал корреспонденту НГС очевидец выступления, новосибирский художник Константин Скотников.


Молодой человек спустился в метро ради перформанса около 9:00


По словам Константина Скотникова, новосибирец выступал в переходе метро около 9:00, когда горожане шли на работу.


В середине августа новосибирские актёры устраивали в центре Новосибирска шоу-перформанс — там был розовый конь и квадратный поросёнок.

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