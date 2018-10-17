Новосибирец спустился в переход на «Студенческой» и начал читать стихи без слов

Новосибирец беззвучно читал художественный текст

Сегодня утром, 17 октября, в переходе станции метро «Студенческая» жители Новосибирска встретили молодого человека, который устроил необычный перформанс, — он читал художественный текст, не произнося при этом ни слова.







«Это реальный перформанс, и молодой человек реально художественно интересен. Это, конечно, необычно, заметно. Мы наблюдаем поющих или музицирующих людей, так-то мы замечаем, что происходит вокруг. В данном случае очень заметный перформанс. <…> Хороший художественный поступок. Для того чтобы отважиться и совершить художественный поступок — это много надо, это надо кое-кем быть, дай бог, этот человек кем-то станет», — рассказал корреспонденту НГС очевидец выступления, новосибирский художник Константин Скотников.





Молодой человек спустился в метро ради перформанса около 9:00





По словам Константина Скотникова, новосибирец выступал в переходе метро около 9:00, когда горожане шли на работу.







В середине августа новосибирские актёры устраивали в центре Новосибирска шоу-перформанс — там был розовый конь и квадратный поросёнок.