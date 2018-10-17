БМП на Красном проспекте украсят фигурами трёх бойцов, которые едут домой после войны

Мэрия согласовала скульптурную композицию на перекрёстке с Северной

БМП появилась на аллее в октябре 2016 года, но работа над памятником ещё не закончена
БМП появилась на аллее в октябре 2016 года, но работа над памятником ещё не закончена


Мэрия Новосибирска разрешила установить скульптурную композицию на территории памятника воинам-афганцам, который расположен на аллее Красного проспекта рядом с пересечением с улицей Северной.


«Там недостроено, там находится на постаменте БМП, потом сделан земной шар, отмечены страны, где велись боевые действия, — это же ветеранам боевых действий. А ещё должно быть: на броне [будут] сидеть трое военнослужащих и [в люке] голова механика-водителя с оружием — это на БМП возвращаются после войны домой», — пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя Новосибирской областной федерации Российский союз ветеранов Афганистана Владимир Шуплецов.


Разрешение на устройство композиции появилось в документах мэрии Новосибирска — власти опубликовали проект постановления «О согласовании размещения памятника воинам — участникам локальных военных конфликтов "Скульптурная композиция ветеранам боевых действий"». Этим документом власти разрешают разместить скульптурную композицию на пересечении Красного проспекта и улицы Северной. Постановление в силу ещё не вступило. 


Сейчас установленная БМП обращена в сторону аэропорта Северный, но так было не всегда: до апреля этого года бронемашина стояла по направлению в сторону центра. Появилась БМП в этом месте в октябре 2016 года.

Прочтений: 1469

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (47)47
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено