БМП на Красном проспекте украсят фигурами трёх бойцов, которые едут домой после войны
Мэрия согласовала скульптурную композицию на перекрёстке с Северной
Мэрия Новосибирска разрешила установить скульптурную композицию на территории памятника воинам-афганцам, который расположен на аллее Красного проспекта рядом с пересечением с улицей Северной.
«Там недостроено, там находится на постаменте БМП, потом сделан земной шар, отмечены страны, где велись боевые действия, — это же ветеранам боевых действий. А ещё должно быть: на броне [будут] сидеть трое военнослужащих и [в люке] голова механика-водителя с оружием — это на БМП возвращаются после войны домой», — пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя Новосибирской областной федерации Российский союз ветеранов Афганистана Владимир Шуплецов.
Разрешение на устройство композиции появилось в документах мэрии Новосибирска — власти опубликовали проект постановления «О согласовании размещения памятника воинам — участникам локальных военных конфликтов "Скульптурная композиция ветеранам боевых действий"». Этим документом власти разрешают разместить скульптурную композицию на пересечении Красного проспекта и улицы Северной. Постановление в силу ещё не вступило.
Сейчас установленная БМП обращена в сторону аэропорта Северный, но так было не всегда: до апреля этого года бронемашина стояла по направлению в сторону центра. Появилась БМП в этом месте в октябре 2016 года.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова