Платят, но не все: энергетики рассказали о миллиардных долгах новосибирцев за тепло и горячую воду

На начало месяца долг горожан превысил 2 миллиарда рублей

Новосибирцы задолжали больше 2,2 миллиарда рублей за тепло и горячую воду.







По информации «Сибирской генерирующей компании», почти 1,6 миллиарда из этой суммы задолжали физические лица, а ещё больше 650 миллионов — юридические.





«Для взыскания задолженности с начала года СГК направила в судебные органы более 12 тысяч исков, большая часть из них — 8 тысяч — уже рассмотрена и вынесено решение в пользу ресурсоснабжающей организации о взыскании задолженности», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





За последние полгода новосибирские судебные приставы наложили 105 арестов на имущество должников и взыскали более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, наложено 18 арестов на имущество юрлиц, с которых взыскали больше 18 миллионов рублей.





«Каждый год платежная дисциплина горожан повышается, но ее уровень по-прежнему вызывает обеспокоенность. У тех же, кто не платит, причины задолженности разные, — от низкой платежеспособности до попросту безответственного отношения к своим обязательствам. Иногда только крайние меры — запрет выезда за границу, арест имущества — заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду», — процитировали в пресс-службе СГК директора теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрия Григоровича.





В энергокомпании отметили, что перед обращением в суд с должниками пытаются договориться: им звонят и напоминают о долгах. Кроме того, им предлагают рассрочку.





Недавно стало известно, что новосибирцы остаются должны более 1 миллиарда рублей по взносам на капитальный ремонт — региональный фонд ЖКХ начал судиться с самыми злостными должниками.