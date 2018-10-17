Два новосибирских вуза вошли в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС
Всего в рейтинг попал 101 российский вуз
Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет вошли в рейтинг университетов стран БРИКС — QS World University Rankings BRICS 2018.
Согласно результатам исследования, всего в рейтинг попали 101 российский вуз.
Первые места в рейтинге заняли университеты Циньхуа, Пекинский и Фуданьский университеты, Научно-технологический университет Китая и Чжэцзяньский университет.
Первую пятерку среди российских вузов составляют МГУ (6-е место), СПбГУ (11-е место), НГУ (12-е место), ТГУ (19-е место) и МФТИ (21-е место). НГТУ по результатам исследования, оказался на 122-й позиции.
В сотню лучших университетов стран БРИКС также вошли НИЯУ МИФИ (30-я позиция), ВШЭ (37-я позиция), ТПУ (39-я позиция), НИТУ «МИСиС» (54-я позиция), СПбПУ (56-я позиция), УрФУ (58-я позиция), КФУ (60-я позиция), Университет ИТМО (64-я позиция), Университет Лобачевского (69-я позиция), РУДН (76-я позиция), Самарский Университет (86-я позиция) и ДВФУ (87-я позиция).
В конце августа британский журнал Times Higher Education, который составляет рейтинги мировых вузов, опубликовал новое исследование, в котором проанализировал учебные заведения Евразии. В список также попали два новосибирских вуза.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Золотовой