Два новосибирских вуза вошли в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС

Всего в рейтинг попал 101 российский вуз

НГУ занял 12-е место, а НГТУ — 122-е место из 300
НГУ занял 12-е место, а НГТУ — 122-е место из 300

Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет вошли в рейтинг университетов стран БРИКС — QS World University Rankings BRICS 2018.


Согласно результатам исследования, всего в рейтинг попали 101 российский вуз.


Первые места в рейтинге заняли университеты Циньхуа, Пекинский и Фуданьский университеты, Научно-технологический университет Китая и Чжэцзяньский университет.


Первую пятерку среди российских вузов составляют МГУ (6-е место), СПбГУ (11-е место), НГУ (12-е место), ТГУ (19-е место) и МФТИ (21-е место). НГТУ по результатам исследования, оказался на 122-й позиции.


В сотню лучших университетов стран БРИКС также вошли НИЯУ МИФИ (30-я позиция), ВШЭ (37-я позиция), ТПУ (39-я позиция), НИТУ «МИСиС» (54-я позиция), СПбПУ (56-я позиция), УрФУ (58-я позиция), КФУ (60-я позиция), Университет ИТМО (64-я позиция), Университет Лобачевского (69-я позиция), РУДН (76-я позиция), Самарский Университет (86-я позиция) и ДВФУ (87-я позиция).


В конце августа британский журнал Times Higher Education, который составляет рейтинги мировых вузов, опубликовал новое исследование, в котором проанализировал учебные заведения Евразии. В список также попали два новосибирских вуза.

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