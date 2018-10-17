Из-за утреннего тумана в Новосибирске внепланово сели четыре самолёта

Плохая погода помешала рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга приземлиться в омском аэропорту

Все четыре рейса не смогли приземлиться в Омске из-за тумана

Утром 17 октября четыре авиарейса, летевших из Москвы и Санкт-Петербурга в Омск, сделали внеплановую посадку в Новосибирске.







«Метеоусловия аэропорта Омска — туман. Ничего в этом удивительного нет, потому что погода не позволяет», — коротко пояснили корреспонденту НГС в справочной омского аэропорта.





По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Омска, на запасном аэродроме в Новосибирске приземлились три самолёта, которые летели из Москвы, и один авиарейс из Санкт-Петербурга. Это рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «Сибири».





«Всего четыре рейса называли на селекторе. Метеоусловия в Омске неблагоприятные. Один уже вот сейчас должен уйти», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





В прошлом месяце погода внесла коррективы в работу аэропорта Новокузнецка: самолёт авиакомпании «Аэрофлот» не смог сесть в Кузбассе из-за плохой видимости и прилетел в Толмачёво.

