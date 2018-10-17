Из горящего дома на Столетова пожарные спасли шесть человек

Ещё 20 человек эвакуировались из девятиэтажки самостоятельно

По словам жильцов, пожарным пришлось вскрывать двери некоторых квартир
По словам жильцов, пожарным пришлось вскрывать двери некоторых квартир

Поздним вечером 16 октября в Калининском районе Новосибирска случился пожар в квартире девятиэтажки, — из подъезда эвакуировались 20 человек, ещё шестерых спасли пожарные.


По информации местных жителей, пожар случился в третьем подъезде дома № 30 на улице Столетова.


«Горела квартира на восьмом этаже. Потом огонь перекинулся на девятый этаж. Сейчас в подъезде стоит жуткий запах гари. Пожарные вскрывали двери. <…> Сейчас там нет света и на первом этаже воды по щиколотку», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.


По данным пресс-службы областного управления МЧС, очевидцы обнаружили пожар в 23:31. Спустя семь минут пожарные уже были на месте. От огня пострадали квартиры на 8-м и 9-м этажах. Двадцать человек сами вышли из горящего дома, ещё четверых взрослых и двоих детей спасли приехавшие пожарные. 


«Общая площадь пожара составила 43 квадратных метра. <...> Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС добавили, что в тушении пожара принимали участие 19 человек и пять спецмашин.



Прошлой ночью на улице Никитина загорелась квартира в девятиэтажке — пожарные эвакуировали из одноподъездного дома десять человек. Ещё десять человек покинули здание самостоятельно. 

Прочтений: 2014

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