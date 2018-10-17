Из горящего дома на Столетова пожарные спасли шесть человек

Ещё 20 человек эвакуировались из девятиэтажки самостоятельно

По словам жильцов, пожарным пришлось вскрывать двери некоторых квартир

Поздним вечером 16 октября в Калининском районе Новосибирска случился пожар в квартире девятиэтажки, — из подъезда эвакуировались 20 человек, ещё шестерых спасли пожарные.







По информации местных жителей, пожар случился в третьем подъезде дома № 30 на улице Столетова.





«Горела квартира на восьмом этаже. Потом огонь перекинулся на девятый этаж. Сейчас в подъезде стоит жуткий запах гари. Пожарные вскрывали двери. <…> Сейчас там нет света и на первом этаже воды по щиколотку», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.





По данным пресс-службы областного управления МЧС, очевидцы обнаружили пожар в 23:31. Спустя семь минут пожарные уже были на месте. От огня пострадали квартиры на 8-м и 9-м этажах. Двадцать человек сами вышли из горящего дома, ещё четверых взрослых и двоих детей спасли приехавшие пожарные.





«Общая площадь пожара составила 43 квадратных метра. <...> Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В МЧС добавили, что в тушении пожара принимали участие 19 человек и пять спецмашин.









Прошлой ночью на улице Никитина загорелась квартира в девятиэтажке — пожарные эвакуировали из одноподъездного дома десять человек. Ещё десять человек покинули здание самостоятельно.

