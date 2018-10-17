Водитель «Лады» бросил машину и сбежал после ДТП на Гусинобродском шоссе

ДТП случилось напротив гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе

В ночь на среду, 17 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2112 и Datsun on-Do — водитель отечественной машины сбежал после ДТП.







Авария произошла в 1:30 на перекрёстке Гусинобродского шоссе и безымянной дороги напротив гипермаркета «Лента», рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







«Водитель автомобиля ВАЗ следовал по улице Гусинобродское шоссе со стороны Волочаевской в сторону улицы Доватора на запрещающий сигнал светофора и <…> совершил столкновение с автомобилем Datsun on-Do <...>, который следовал по дороге без названия со стороны дома № 31/1 по Гусинобродскому шоссе в сторону дома № 64 по Гусинобродскому шоссе», — описал аварию Владислав Савченков.







По его словам, в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка Datsun on-Do — её увезли в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. Водитель «Лады» бросил машину на месте аварии и сбежал.







«На данный момент ведётся его розыск», — добавил инспектор отдела пропаганды.







Накануне утром водитель сбил женщину с ребёнком на Станционной, бросил машину и убежал, но позже его задержали.