Водитель «Лады» бросил машину и сбежал после ДТП на Гусинобродском шоссе
В аварии пострадала пассажирка Datsun on-Do
В ночь на среду, 17 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2112 и Datsun on-Do — водитель отечественной машины сбежал после ДТП.
Авария произошла в 1:30 на перекрёстке Гусинобродского шоссе и безымянной дороги напротив гипермаркета «Лента», рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
«Водитель автомобиля ВАЗ следовал по улице Гусинобродское шоссе со стороны Волочаевской в сторону улицы Доватора на запрещающий сигнал светофора и <…> совершил столкновение с автомобилем Datsun on-Do <...>, который следовал по дороге без названия со стороны дома
По его словам, в ДТП пострадала 21-летняя пассажирка Datsun on-Do — её увезли в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами. Водитель «Лады» бросил машину на месте аварии и сбежал.
«На данный момент ведётся его розыск», — добавил инспектор отдела пропаганды.
Накануне утром водитель сбил женщину с ребёнком на Станционной, бросил машину и убежал, но позже его задержали.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым