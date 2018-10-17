Новосибирских вертолётчиков заставили научиться сложным полётам в горах
Пилотам пришлось пробиваться сквозь облака и сажать вертолёты на неподготовленные площадки
Новосибирские военные научились сложным полётам на вертолётах в горной местности — учения 14-й армии ВВС и ПВО прошли на территории Алтайского края и Киргизии.
«Вертолётчики отработали посадку на ограниченные площадки в горах на высотах от 1,5 тысяч до 3 тысяч метров над уровнем моря. Также отрабатывалось выполнение поисково-спасательных работ и подготовка к ведению боевых действий в горной местности», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
По её данным, всего в учении приняли участие около 30 экипажей транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 «Крокодил», которые базируются в Новосибирской, Свердловской областях и Киргизии.
«В общей сложности экипажи совершили более 50 полётов в сложных метеоусловиях, обусловленных низкой облачностью и движениями воздушных потоков», — добавили в пресс-службе ЦВО.
В прошлом месяце через Новосибирск пролетели боевые самолёты — они были задействованы в антитеррористических учениях, которые прошли в Киргизии.
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Ольга Хмелевская
Фото mil.ru