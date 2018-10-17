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«Проговорите, куда в какое время лучше бежать»: о том, чему нужно научить детей прямо сейчас

Колонка детского психолога Анастасии Береновой

Анастасия Беренова — детский психолог и соавтор книги «Безопасность ребёнка и подростка. Жизнь без страха»
Анастасия Беренова — детский психолог и соавтор книги «Безопасность ребёнка и подростка. Жизнь без страха»

Детский психолог Анастасия Беренова написала колонку о том, чему надо научить своих детей прямо сейчас, чтобы в критической ситуации они смогли получить помощь.


Вот прямо сейчас поговорите со своими чадами. Первое и самое важное — научите ребенка просить о помощи: показать дорогу, позвонить маме, одолжить на проезд, все что угодно. Категорически нельзя убеждать детей, что разговаривать с незнакомыми нельзя. Как итог — все боятся похитителя и попадают в тревожные истории, где страх парализует решение.


Надо уметь разговаривать правильно. Просить помощи — уверенно, на безопасной дистанции не менее 1,5 метра. Пусть ребенок заранее научится убегать, потренируется и перестанет бояться. Опыт показывает, что это расстояние достаточное, его легко отмерить визуально — чуть меньше роста человека.


Запомните, любой навык требует тренировки. Если ребенок никогда и ни с кем не говорил на улице, в момент паники он это делать не начнет. Пусть при вас тренируется: спросить дорогу, время и т.п.


Объясните, что помощи просить вообще не стыдно. И да, что если десять человек откажут, просить еще и еще. Не отчаиваться. Если есть выбор, сначала обращаться к человеку на службе, на работе, потом — при равном выборе к паре средних лет. Обычно они отзывчивые.


Приучите ребенка всегда заряжать телефон. Самому. Купите портативный зарядник, вот прямо сейчас, пусть про запас с собой носит. Если ребенок еще не может следить за балансом телефона, проверяйте, есть ли деньги. Прямо сейчас проверьте, умеет ли он звонить в скорую и полицию. Если нет — научите.


И да, сотовый — штука ненадежная. Как и все в детских руках. Хоть однажды случится, что деньги и телефон потеряются разом. Проверьте, знает ли он наизусть ваши телефоны. Вот прямо сейчас проверьте. В идеале — напишите на изнанке куртки или внутри шапки маркером по ткани — в шоковой ситуации он может забыть номер. А про все остальное — учите просить.


Проговорите, куда в какое время лучше бежать. Всегда есть круглосуточные аптеки, продуктовые магазины, и кафе порой работают допоздна. Пройдите по частому маршруту вместе и проговорите это. Приучите ребенка здороваться со знакомыми в своем районе. Наверняка вы часто ходите в один магазин и в одну булочную — чем быстрее его узнают, тем быстрее помогут. Да и барьер общения снимется. Ну и вежливость — это хорошо.


Вот прямо сейчас пришейте светоотражатели. Нас всех пугают фейками, тогда как реальные опасности просты и нелепы — скользкая дорога, спешка, темнота, плохие тормоза.


Поговорите с ребенком о том, что потерянный телефон, внезапно порванная фирменная куртка, двойка и прочая ерунда — ерунда. Нет, мама не убьет. Нет, не страшно идти домой. Да, жизнь — главная ценность. Отсутствие доверия и психологического комфорта — частая причина побегов.


Поговорите о том, что даже если дома есть комендантский час и ребенок опаздывает, это не повод бежать на красный. И не повод одному в ночь уходить с дискотеки (правило «вместе пришли, вместе ушли»). Да, тревожно. Но нельзя сломя голову спешить. Введите лимит опозданий плюс-минус форс-мажор.


Поговорите с ним о своих чувствах. Да, черт подери, модные психологи только и говорят, что об этом говорить нельзя, в итоге дети глазами хлопают и не понимают, что родители волнуются. Говорите о чувствах искренне, говорите, что он дороже оценок и прочей ерунды. Поговорите о здоровье и жизни.


И да, не ведитесь на фейки. Реальная жизнь иная. Реальные опасности, реальные драки и похищения — другие. Не постите фейки. И не постите советы, пахнущие паранойей. Я уже ловлю «за руку» школы безопасности, которые дают советы на основе фейков (верх мастерства в кавычках). Еще раз найду — ну честное слово, скрины выложу. И да, уже есть прецеденты, когда дети, которые боятся взрослых, уходили в лесу подальше от волонтеров.


В моем личном арсенале несколько историй — когда давала деньги подростку на проезд, когда дети помогли пожилой женщине. Да, дети могут не только просить помощи, но и помочь. Это не значит, что я призываю вернуть пионерию. Но! Всегда есть вероятность, хоть малая, что инфаркт вас встретит на пустынном школьном дворе, в то время когда там только дети и ни одного взрослого. Ребенку вполне под силу вызвать скорую или добежать до другого взрослого, который поможет. И да, в той ситуации дети помогли женщине встать и проводили до дома. Оказался сложный перелом.


Жизнь сложная и непредсказуемая, седых волос прибавляется, и все же самый главный навык безопасности детей — умение думать. Самый главный навык в семье — доверие. Все может случиться с каждым, абсолютно. Никакое позитивное мышление или «правильная жизнь» не поможет. Поможет умение включать план Б, если не сработал план А. И далее — В, Г, Д... И у взрослых, и у детей.

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