Хоккей: «Сибирь» перевела игру в овертайм, но проиграла «Трактору» по буллитам

Матч прошёл в Челябинске

«Сибирь» сравняла счёт в середине третьего периода
«Сибирь» сравняла счёт в середине третьего периода


Сегодня, 16 октября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская« Сибирь» проиграла в гостях у челябинского «Трактора» со счётом 1:2.


Счёт в матче был открыт только под конец второго периода. Гол в ворота «Сибири» забил бывший игрок новосибирцев Александр Бергстрём. Он начал играть за «Трактор» в этом сезоне.



Сравнять результат на табло гости смогли в середине третьего игрового отрезка. На 50-й минуте отличился Максим Казаков, ему ассистировал Николай Демидов.


«Демидов бросок с дальней дистанции — игра на подправлении от Казакова, шайба в воротах! 1:1», — отмечается в онлайн-трансляции на сайте КХЛ.



До конца основного времени счёт не изменился. Игра завершилась серией буллитов, счёт в серии — 3:1 в пользу челябинской команды. У новосибирцев свою попытку реализовал только Егор Дугин.


Следующую игру «Сибирь» проведёт 20 октября дома против минского «Динамо».

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