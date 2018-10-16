Хоккей: «Сибирь» перевела игру в овертайм, но проиграла «Трактору» по буллитам
Матч прошёл в Челябинске
Сегодня, 16 октября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская« Сибирь» проиграла в гостях у челябинского «Трактора» со счётом 1:2.
Счёт в матче был открыт только под конец второго периода. Гол в ворота «Сибири» забил бывший игрок новосибирцев Александр Бергстрём. Он начал играть за «Трактор» в этом сезоне.
Сравнять результат на табло гости смогли в середине третьего игрового отрезка. На 50-й минуте отличился Максим Казаков, ему ассистировал Николай Демидов.
«Демидов бросок с дальней дистанции — игра на подправлении от Казакова, шайба в воротах! 1:1», — отмечается в онлайн-трансляции на сайте КХЛ.
До конца основного времени счёт не изменился. Игра завершилась серией буллитов, счёт в серии — 3:1 в пользу челябинской команды. У новосибирцев свою попытку реализовал только Егор Дугин.
Следующую игру «Сибирь» проведёт 20 октября дома против минского «Динамо».
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Елена Громкова
Видео и скриншот khl.ru