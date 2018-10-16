В жёсткой аварии под Новосибирском погиб мужчина: семья ищет свидетелей

В аварии пострадала семейная пара — муж умер на месте, а жена до сих пор в больнице

Авария случилась в 22:45 на трассе между Краснообском и ОбьГЭСом

Жительница Новосибирска Ксения Данилова ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло на Советском шоссе между микрорайоном ОбьГЭС и Краснообском. В ночь на 8 октября на 6-м километре автодороги Н-2139 столкнулись Nissan Liberty и Honda Accord, в результате на месте погиб 52-летний отец сибирячки, который был за рулём «Ниссана», а её мать оказалась в больнице.







«Папа маму с работы просто забирал, она просто до 10 работает на Затулинке, и чтобы не на такси ехать, не на автобусе по темноте, он всегда её забирал», — рассказала корреспонденту НГС о попавших в аварию родителях Ксения Данилова.







Как рассказала Ксения Данилова, у 44-летней матери сибирячки серьезные переломы — она до сих пор в больнице, и опросить её пока не могут. Кроме неё травмы получила и её 34-летняя коллега. Как объяснила Ксения Данилова, на перекрёстке, где произошла авария, нет камер, и получить видео происшествия нельзя.







«Сегодня у следователя я была, и следователь сказала, что дело долгое — возбуждение или невозбуждение уголовного дела, и поэтому нужно больше свидетелей. <…> На тот момент, когда авария произошла, нам сказали сразу, что виновен мужчина на "Хонде". А сегодня я приехала [к следователю], сказали, что никаких нам гарантий не дают, кто и что, потому что по его показаниям ещё какая-то машина поворачивала на Мичуринский», — пояснила Ксения Данилова.







По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель Honda Accord совершил столкновение с Nissan Liberty, который следовал во встречном направлении. Водитель Honda Accord в аварии не пострадал. По словам Ксении Даниловой, выжившего водителя опросили на месте и взяли пробы на алкогольное опьянение — он был трезв.







Ещё одно серьезное ДТП произошло в конце прошлой недели на Гусинобродском шоссе — по рассказам очевидцев, достать пострадавших из машины пытались не меньше 30 человек.