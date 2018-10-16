Во дворе дома в Калининском районе вспыхнул автомобиль
Местные жители слышали громкий хлопок
Сегодня вечером на стоянке во дворе дома
«Резко вспыхнула, в течение минуты, резко-резко загорелась. Не разгоралась. И кстати, очень быстро пожарная машина приехала, в течение нескольких минут. <…> Рядом стоит чёрная Audi, справа, все остальные разъехались. Хорошо, ветер дул от неё и тепловой поток уходил от неё. Хозяина нет, не выходит, и соседи добродушные пытались буксиром утащить, но не смогли», — рассказал НГС очевидец произошедшего.
По словам очевидца, когда «девятка» загорелась, он услышал громкий хлопок. На месте работали две пожарные машины.
В середине прошлой недели пожарные тушили две вспыхнувшие машины на Плановой — автомобили загорелись днём.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елизавета Милованова
Скриншот видеозаписи
Видео предоставлено читателем НГС