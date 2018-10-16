Во дворе дома в Калининском районе вспыхнул автомобиль

К счастью, огонь не затронул другие автомобили на стоянке

Сегодня вечером на стоянке во дворе дома № 3 на улице Дениса Давыдова в Калининском районе Новосибирска вспыхнул отечественный автомобиль — буквально за минуту он превратился в горящий факел.







«Резко вспыхнула, в течение минуты, резко-резко загорелась. Не разгоралась. И кстати, очень быстро пожарная машина приехала, в течение нескольких минут. <…> Рядом стоит чёрная Audi, справа, все остальные разъехались. Хорошо, ветер дул от неё и тепловой поток уходил от неё. Хозяина нет, не выходит, и соседи добродушные пытались буксиром утащить, но не смогли», — рассказал НГС очевидец произошедшего.







По словам очевидца, когда «девятка» загорелась, он услышал громкий хлопок. На месте работали две пожарные машины.







Машина загорелась внезапно





В середине прошлой недели пожарные тушили две вспыхнувшие машины на Плановой — автомобили загорелись днём.