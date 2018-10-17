Моливший Путина о помощи дом обзавёлся деревянным подпорками — на них держится пол

Жилец аварийного дома рассказал НГС, что после расчистки подвала там появились новые конструкции

Шумиха вокруг аварийного дома на Портовой, 4 началась с момента, когда жильцы повесили на стену обращение к президенту России
Шумиха вокруг аварийного дома на Портовой, 4 началась с момента, когда жильцы повесили на стену обращение к президенту России


В подвале дома на Портовой, 4 в Ленинском районе Новосибирска появились деревянные подпорки — они спасают пол квартиры на первом этаже от обрушения. 


Об этом корреспонденту НГС сообщил житель дома Александр Мальцев, в подтверждение своих слов приславший в редакцию фотографии.


«Я был в ужасе: под моей квартирой пол давно уже лопнул. А почему этого не было видно, потому что там (в подвале. — Прим. ред.) всё было завалено хламом и туда не было доступа. <…> Там свежие подпорки», — рассказал корреспонденту НГС Александр Мальцев. 


Он заявил, что УК «ЖЭУ-Ремстрой» убрала мусор из подвала лишь после того, как вокруг дома поднялась шумиха, а мэрия отправила сюда с проверкой представителя департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.


Подпорки поддерживают часть пола квартиры на первом этаже
Подпорки поддерживают часть пола квартиры на первом этаже


Напомним, жильцы аварийного дома на Портовой, 4 повесили на стену своего здания обращение к президенту Путину перед выборами губернатора Новосибирской области. После публикации на НГС фоторепортажа об этом жильцов заставили снять баннер. В начале октября в УК «ЖЭУ-Ремстрой» жильцам дома предложили собрать 6,5 миллионов рублей на ремонт здания, а некоторых жителей пригласили на беседу в Следственный комитет.

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