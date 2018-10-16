Пошёл работать в музей: в полиции рассказали подробности поисков пропавшего кадета

Но в музее его узнали и вызвали полицейских

Школьник решил начать самостоятельную жизнь и устроиться на работу в галерею

Сегодня, 16 октября, полицейские и волонтеры искали 13-летнего кадета, который не вернулся домой после школы, — пропавшего нашли в картинной галерее, куда он решил устроиться на работу.







«Поссорившись с мамой из-за плохого поведения, мальчик решил жить самостоятельно, чтобы, как сам говорит, не огорчать своих близких. После уроков он поехал на велосипеде к знакомому в Октябрьский район. Переночевал в подъезде многоэтажного дома, а утром отправился в картинную галерею, чтобы устроиться на работу и самому обеспечивать себя», — рассказали корреспонденту НГС в Главном управлении МВД по Новосибирской области.







В музее школьника узнали по ориентировке и сообщили в полицию. После беседы с сотрудниками полиции подростка отправили домой к маме.







В полиции подчеркнули, что 13-летний подросток жив и здоров, его жизни ничто не угрожает.





Сегодня в Новосибирске нашли подростка со шрамом на лбу, который также не вернулся из школы, — он пропал 11 октября.