На Новосибирск надвигается дождь с мокрым снегом

В конце рабочей недели к городу подберётся очередной циклон

Синоптики уверены, что падающий снег в ближайшие дни будет таять, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду 
Синоптики уверены, что падающий снег в ближайшие дни будет таять, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду 

Синоптики обнародовали прогноз на середину этой недели: в ближайшие дни в Новосибирске будет прохладно, но снежный покров ещё не ляжет.


«Пока осадков, в городе, по крайней мере, существенных мы не ждём — таких, чтобы установился снежный покров. Он может появиться на какое-то время, но потом растаять: <…> фон температур среднесуточных всё-таки выше нуля. <…> Что касается покрытия дорожного, <…> гололёда пока тоже не ожидаем такого, чтобы можно было поменять резину или какое-то особое внимание уделить положению на дорогах», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, днём 17 октября осадков в городе не ожидается, воздух прогреется только до +5…+7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.


В четверг, 18 октября, в Новосибирске также будет без осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки –1…–3 градуса, днём ожидается до +6…+8. Направление ветра останется прежним, но его скорость изменится: ночью она будет достигать 3–8 метров в секунду, днём — 5–10, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.


В пятницу, 19 октября, с северо-запада к городу подойдёт очередной циклон. «Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5–10 [метров в секунду], местами порывы до 15. Температура ночью 0...+2, днём +6…+8», — добавила Марина Виноградова.


В минувшие выходные в Новосибирске выпал первый снег — он шёл в микрорайоне «Щ» на юге города. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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