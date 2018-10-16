Восьмиэтажный деловой центр с парковкой: НГС узнал, что построят возле лицея № 22

На месте вырубленного сквера у лицея № 22 построят восьмиэтажное административное здание





Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советская, 63, где на прошедших выходных спилили несколько десятков деревьев, построят деловой центр. Об этом корреспонденту НГС рассказал учредитель и директор компании-застройщика ООО «АльянсСтрой» Андрей Кунгурцев.







«Разрешение получено на строительство административного центра. Восьмиэтажного. Построена подземная парковка. На сто мест. Уже построен спортивный объект — крытый спортивный зал, который по договору передаётся мэрии. На него уже потрачено 50 миллионов рублей. Пользоваться им, естественно, будет школа. Никаких там коммерческих объектов (на территории спортзала. — Прим. ред.) не будет», — сообщил Андрей Кунгурцев.







Помимо крытого спортивного зала, на этом же участке по плану появятся четыре летних площадки: большие — баскетбольная с волейбольной — и два небольших корта. Всё это будет готово и введено в эксплуатацию к концу 2019 года, когда выстроят и сам восьмиэтажный центр, заметил застройщик. Площадь всего участка, по его словам, занимает 5400 кв. м. Что будет представлять собой административный центр, Кунгурцев уточнять не стал.







«Коммерческой [недвижимости] там не будет никакой. <…> Ведутся переговоры. Возможно, частично этот объект (административный центр. — Прим. ред.) будет принадлежать мэрии. <…> У нас есть разрешение на вырубку 33 деревьев. Ровно 33 дерева и было вырублено. <…> Там были старые клёны, которым по 50–70 лет. И реально была комиссия, которая эти деревья признала аварийными. <…> Мы должны обустроить потом эту площадку. В том числе посадить новые деревья. Надземную часть мы всю обустроим. <…> По-моему, там мы посадим порядка 50 деревьев», — пояснил НГС учредитель и директор компании-застройщика и добавил, что на полное завершение спортивных объектов, которые передадут лицею, «АльянсСтрой» предполагает потратить ещё порядка 40 миллионов рублей.







Спортивные площадки и корты, которые запланированы застройщиком ООО «АльянсСтрой»





Сегодня рано утром местные жители попытались помешать строительной технике проехать на участок, где вырубили сквер. По версии одного из жителей, это случилось из-за сломавшейся машины, которая перегородила дорогу. Прибывшая полиция не смогла полностью разогнать собравшихся жильцов, которые тут же начали собирать подписи под письмом в прокуратуру, губернатору и мэру.







Сегодня же в мэрии началось общественное обсуждение предложения застройщика уменьшить расстояние от уже построенного спортзала до границ строительного участка: с одной стороны объекта — на 3 м, с другой — на 1,2 м. Участник обсуждения Михаил пояснил, что такое возможно в двух случаях: если застройщик хочет что-то пристроить к уже готовому объекту или выстроил объект с нарушением и пытается его узаконить. Решение по замечаниям жильцов и окончательный вердикт мэр вынесет к концу месяца.







Застройщик хочет сдвинуть границы своего объекта, приблизив их к школе и к зданию по адресу улица Советская, 53





Скандал разгорелся на фоне тяжбы в Арбитражном суде Новосибирской области между мэрией и ООО «АльянсСтрой». Первый раз мэрия подала в суд на «АльянсСтрой» 18 июля 2018 года. Иск был подан в связи с задолженностью «АльянсСтрой» более 655 тысяч рублей за аренду земельного участка с 2 июня 2015 года по 6 июня 2018 года. Но 23 августа мэрия передала в суд заявление об отказе от исковых требований. Суд принял отказ.







17 сентября мэрия вновь подала в суд иск с требованием взыскать с «АльянсСтрой» более 515 тысяч рублей плюс неустойку в размере 57 тысяч и обязать застройщика освободить строительный участок. А 26 сентября руководитель управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга подписал разрешение на застройку спорного участка. Корреспондент НГС отправил по этому поводу запрос в мэрию, но за время написания материала ответа не получил.





12 октября прошло заседание Арбитражного суда, где был объявлен перерыв до 19 октября 2018 года.







Андрей Кунгурцев заверил корреспондента НГС, что все финансовые споры с мэрией они уже уладили, долги выплатили, а в Арбитражном суде пока об этом просто не знают.

