Восьмиэтажный деловой центр с парковкой: НГС узнал, что построят возле лицея № 22
Мэрия выдала разрешение на застройку — но требует в суде вернуть участок обратно
Возле лицея
«Разрешение получено на строительство административного центра. Восьмиэтажного. Построена подземная парковка. На сто мест. Уже построен спортивный объект — крытый спортивный зал, который по договору передаётся мэрии. На него уже потрачено 50 миллионов рублей. Пользоваться им, естественно, будет школа. Никаких там коммерческих объектов (на территории спортзала. — Прим. ред.) не будет», — сообщил Андрей Кунгурцев.
Помимо крытого спортивного зала, на этом же участке по плану появятся четыре летних площадки: большие — баскетбольная с волейбольной — и два небольших корта. Всё это будет готово и введено в эксплуатацию к концу 2019 года, когда выстроят и сам восьмиэтажный центр, заметил застройщик. Площадь всего участка, по его словам, занимает 5400 кв. м. Что будет представлять собой административный центр, Кунгурцев уточнять не стал.
«Коммерческой [недвижимости] там не будет никакой. <…> Ведутся переговоры. Возможно, частично этот объект (административный центр. — Прим. ред.) будет принадлежать мэрии. <…> У нас есть разрешение на вырубку 33 деревьев. Ровно 33 дерева и было вырублено. <…> Там были старые клёны, которым по 50–70 лет. И реально была комиссия, которая эти деревья признала аварийными. <…> Мы должны обустроить потом эту площадку. В том числе посадить новые деревья. Надземную часть мы всю обустроим. <…> По-моему, там мы посадим порядка 50 деревьев», — пояснил НГС учредитель и директор компании-застройщика и добавил, что на полное завершение спортивных объектов, которые передадут лицею, «АльянсСтрой» предполагает потратить ещё порядка 40 миллионов рублей.
Сегодня рано утром местные жители попытались помешать строительной технике проехать на участок, где вырубили сквер. По версии одного из жителей, это случилось из-за сломавшейся машины, которая перегородила дорогу. Прибывшая полиция не смогла полностью разогнать собравшихся жильцов, которые тут же начали собирать подписи под письмом в прокуратуру, губернатору и мэру.
Сегодня же в мэрии началось общественное обсуждение предложения застройщика уменьшить расстояние от уже построенного спортзала до границ строительного участка: с одной стороны объекта — на 3 м, с другой — на 1,2 м. Участник обсуждения Михаил пояснил, что такое возможно в двух случаях: если застройщик хочет что-то пристроить к уже готовому объекту или выстроил объект с нарушением и пытается его узаконить. Решение по замечаниям жильцов и окончательный вердикт мэр вынесет к концу месяца.
Скандал разгорелся на фоне тяжбы в Арбитражном суде Новосибирской области между мэрией и ООО «АльянсСтрой». Первый раз мэрия подала в суд на «АльянсСтрой» 18 июля 2018 года. Иск был подан в связи с задолженностью «АльянсСтрой» более 655 тысяч рублей за аренду земельного участка с 2 июня 2015 года по 6 июня 2018 года. Но 23 августа мэрия передала в суд заявление об отказе от исковых требований. Суд принял отказ.
17 сентября мэрия вновь подала в суд иск с требованием взыскать с «АльянсСтрой» более 515 тысяч рублей плюс неустойку в размере 57 тысяч и обязать застройщика освободить строительный участок. А 26 сентября руководитель управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга подписал разрешение на застройку спорного участка. Корреспондент НГС отправил по этому поводу запрос в мэрию, но за время написания материала ответа не получил.
12 октября прошло заседание Арбитражного суда, где был объявлен перерыв до 19 октября 2018 года.
Андрей Кунгурцев заверил корреспондента НГС, что все финансовые споры с мэрией они уже уладили, долги выплатили, а в Арбитражном суде пока об этом просто не знают.
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Илья Калинин
Фото предоставлены одним из местных жителей