Новосибирская компания открыла кафе с вафлями в Индии и США

В Южной Азии у сети уже больше 20 точек

Открытие точки WAFL в Бангалоре 
Открытие точки WAFL в Бангалоре 


Новосибирская компания Business Expansion смогла продать франшизу своих точек с гонконгскими вафлями в восемь стран мира. В родном Новосибирске при этом у неё всего одна точка, причём работающая под другим названием.


Как рассказал корреспонденту НГС создатель и владелец Business Expansion Дмитрий Антипин, компания изначально занималась созданием и «упаковкой» концепций для ресторанного бизнеса и торговли. Новосибирцам эта компания может быть известна по точкам с пастой на вынос Carbonara fresh pasta bar (у неё 2 заведения) и кондитерской с гонконгскими вафлями под названием «Вафельница» (1 точка).


Точка WAFL в Нью-Дели на улице Satya Niketan
Точка WAFL в Нью-Дели на улице Satya Niketan


Поскольку проекты изначально создавались для развития по франчайзингу, компания Антипина начала искать выход на потенциальных покупателей за рубежом. И, как говорит предприниматель, оказалось, что спрос на российские концепции за пределами России «превзошёл ожидания».


Самых больших успехов удалось добиться сети с гонконгскими вафлями. В прошлом году для неё сделали ребрендинг и теперь они называются WAFL. Больше всего точек сети сейчас в Индии — в 15 городах открыто 21 кафе. По словам Антипина, в отличие от России, где подобные кондитерские открываются в основном в крупных торговых центрах, в Индии WAFL работают преимущественно в уличном формате, арендуя небольшие помещения или павильоны. Все ингредиенты и упаковку компания заказывает на месте по технологическим картам, разработанным в России.



Кроме Индии точки под этим брендом есть сейчас в Белоруссии, Монголии, Чехии, Ливане, Казахстане и США. Примечательно, что на вывесках и в социальных сетях сеть позиционируется как «русская». Как утверждает Антипин, российское происхождение бренда оказывается преимуществом, а не недостатком, поскольку и в Индии, и в странах Ближнего Востока Россия «имеет позитивный имидж».


Предприниматель, впрочем, признает, что франчайзи привлекают и более мягкие условия, которые предлагает WAFL (ниже размер первоначального взноса, не столь жесткие требования и т. д.). Однако, по его мнению, решающим фактором стала яркая «упаковка» достаточно распространённого продукта: дизайн логотипа, точек продажи и в целом корпоративный стиль.


Точка сети в Сан Франциско 
Точка сети в Сан Франциско 


Антипину так понравилось заниматься продажей брендов (а не самостоятельным ресторанным бизнесом), что он создал компанию, которая собирается оказывать услуги такого рода владельцам брендов и просто интересных технологий. В качестве примера такого рода сотрудничества он приводит подписание договора франчайзинга с предпринимателем из Саудовской Аравии сетью «Дядя Дёнер».


Гонконгские вафли — тип кондитерского изделия, который отличает особая форма, в нём вафля состоит из шариков. В Новосибирске первые заведения с такого рода десертом появились в 2015 году. 

Прочтений: 2025

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