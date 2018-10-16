АВТОВАЗ назвал цены на новую «Ладу»-внедорожник

АВТОВАЗ раскрыл прайс-лист на новый кроссовер LADA XRAY Cross, который является более проходимой модификацией простого XRAY. Цена на автомобиль составит от 729 900 до 888 900 рублей.





У XRAY Cross — увеличенный клиренс





«XRAY Cross [появится] через месяц, не раньше. Кросс-обвес у него будет, обогрев задних сидений будет в Luxe Prestige комплектации. Пластиковый обвес будет по кругу. [Дорожный просвет] побольше, как у Vesta SW Cross», — рассказали в отделе продаж ДЦ «Азия Авто», официального дилера LADA в Новосибирске.





Салон XRAY Cross будет более просторным за счёт увеличения габаритов кузова





XRAY Cross отличается от обычного XRAY наличием защитного обвеса, рейлингами на крыше, измененной подвеской, увеличенным до 21,5 сантиметра клиренсом. У автомобиля другие габариты — он длиннее на 6 мм, шире на 46 мм и выше на 75 мм. За счёт этого увеличилось пространство в салоне. Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. Коробка передач — механика или автомат. Привод передний.





Конкурирует XRAY Cross с начальными недорогими переднеприводными версиями Hyundai Creta и Renault Duster.





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