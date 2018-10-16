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АВТОВАЗ назвал цены на новую «Ладу»-внедорожник

Желающие его купить уложатся в миллион

АВТОВАЗ раскрыл прайс-лист на новый кроссовер LADA XRAY Cross, который является более проходимой модификацией простого XRAY. Цена на автомобиль составит от 729 900 до 888 900 рублей.


У XRAY Cross — увеличенный клиренс
У XRAY Cross — увеличенный клиренс


«XRAY Cross [появится] через месяц, не раньше. Кросс-обвес у него будет, обогрев задних сидений будет в Luxe Prestige комплектации. Пластиковый обвес будет по кругу. [Дорожный просвет] побольше, как у Vesta SW Cross», — рассказали в отделе продаж ДЦ «Азия Авто», официального дилера LADA в Новосибирске.


Салон XRAY Cross будет более просторным за счёт увеличения габаритов кузова
Салон XRAY Cross будет более просторным за счёт увеличения габаритов кузова


XRAY Cross отличается от обычного XRAY наличием защитного обвеса, рейлингами на крыше, измененной подвеской, увеличенным до 21,5 сантиметра клиренсом. У автомобиля другие габариты — он длиннее на 6 мм, шире на 46 мм и выше на 75 мм. За счёт этого увеличилось пространство в салоне. Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. Коробка передач — механика или автомат. Привод передний.


Конкурирует XRAY Cross с начальными недорогими переднеприводными версиями Hyundai Creta и Renault Duster.


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Прочтений: 1997

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