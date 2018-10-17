Больше 90 несовершеннолетних девочек вышли замуж в Новосибирской области

Среди несовершеннолетних, которые заключают брак, в основном девушки

В Новосибирской области за 9 месяцев было заключено 108 браков с несовершеннолетними — из этого числа браков большая часть приходится на девочек в возрасте до 18 лет.







Как сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответ на запрос НГС, брак с несовершеннолетними допускается при наличии уважительных причин. «При [их] наличии органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе указанных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет», — говорится в ответе за подписью начальника управления Натальи Шустовой.





Из более чем 15 тысяч браков, заключённых в Новосибирской области за 9 месяцев 2018 года, менее 1% приходится на браки с несовершеннолетними. «Количество браков, заключенных несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, составило 108 — это 0,7% от общего количества зарегистрированных браков», — сообщили в управлении по делам ЗАГС.





По данным ведомства, среди несовершеннолетних чаще в брак вступают девушки. Так, за 9 месяцев в брак вступили 93 девушки и 15 юношей в возрасте до 18 лет. Как отметили в управлении, процентное соотношение сравнимо с предыдущим годом. «[В 2017 году] количество браков, заключенных несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, составило 153 (0,7%)», — пояснили в управлении.





В управлении по делам ЗАГС также отметили, что на территории Новосибирской области отсутствует региональный закон, разрешающий вступление в брак до достижения возраста 16 лет. При этом такое законодательство существует в некоторых других субъектах РФ, например в Челябинской области.





В 2017 году аналитики Новосибирскстата посчитали, что в Новосибирской области на 100 браков приходился 61 развод. Число браков составило 21,3 тысячи, почти треть из них — повторные.