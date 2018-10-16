Новосибирские коммунисты предложили поставить памятник Сталину на Большевистской

Бюст Сталина поставят на гранитный постамент

Бюро Новосибирского обкома КПРФ предложило поставить скандальный бюст Иосифа Сталина возле своего здания на Большевистской.







«У нас вчера было заседание бюро обкома, и мы этот вопрос обсуждали. И мы официально <…> приняли решение обратиться к инициативной группе, <…> которая выступает с инициативой установки памятника Сталину, и предложить им вариант установки на улице Большевистской, 29 — на территории, где сейчас расположен обком КПРФ», — рассказал корреспонденту НГС второй секретарь обкома Ренат Сулейманов.





В пользу установки бюста на этой площадке у коммунистов есть два аргумента.





«Мы считаем это место удобным, потому что, с одной стороны, <….> мы не возражаем против того, чтобы этот памятник находился на нашей территории, у нас там есть на сегодняшний день бюст Владимира Ильича Ленина. Это раз. И второе: эта территория — она каким-то образом <…> может этот памятник от возможных актов вандализма <…> уберечь», — пояснил Ренат Сулейманов.





На территории обкома КПРФ уже стоит бюст Владимира Ленина





Руководитель инициативной группы по установке памятника Сталину Алексей Денисюк сообщил, что уже слышал об этом предложении от главы худсовета Новосибирска Александра Ложкина. Но инициаторов установки бюста этот вариант не устраивает: они считают, что скульптура должна стоять в исторической части города или рядом с памятниками воинской славы.





«Мы предлагаем поставить памятник главнокомандующему периода Великой Отечественной войны, и я не понимаю, каким образом его нужно ставить на территории дома деревянного зодчества», — удивляется Алексей Денисюк.





По его словам, даже Ефремовский сквер у здания «Тяжстанкогидропресса» на Сибиряков-Гвардейцев лучше подходит для этой цели. «Там, по крайней мере, есть камень в честь тружеников тыла, и там можно создать очень хорошую композицию вместе с памятником Сталину», — пояснил руководитель инициативной группы.





Ранее городские власти вынесли на общественные обсуждения три места для возможной установки памятника. Сейчас рассматриваются предложения горожан, а окончательное решение примет мэр, пояснял глава худсовета Александр Ложкин. Историк Константин Голодяев в свою очередь объяснил, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.