Под Новосибирском прорвало плотину: дорогу затопило бурлящими потоками воды

Вода вылилась на дорогу около двух часов дня





Сегодня днём, 16 октября, на дорогу в Тогучинском районе Новосибирской области хлынули потоки бурлящей воды — это случилось на участке между Репьёво и Криницей, а водителям пришлось поменять свои планы.





«От Репьёво переезд переехали и вот это снимали: это речка вышла из берегов. <…> Там дальше остановочная платформа Криница. <…> Объезд только по асфальту через Карпысак — Нагорный, то есть это 57 километров круг», — рассказал корреспонденту НГС водитель Александр Журавлёв. Он отметил, что в итоге ему пришлось объезжать место происшествия по асфальтированной дороге до своей дачи в Льнихе. Видео было снято около 14:00.





В администрации Репьёвского сельсовета сообщили, что сейчас проехать по дороге уже можно.





Кроме того, там пояснили, что вода вылилась из плотины — там сделан искусственный пруд для садоводов.





«На маленькой речушке делается плотина — искусственное сооружение, <…> гидротехническое сооружение, оно плотинится глиной, грунтом, каким-то материалом любым, потом выше укладывается труба метровая для перелива — весной, когда паводки идут со всех полей, она через перелив идёт, а сейчас она (вода. — Прим. ред.) перешагнула, и всё. <…> [Вода перешла] через перелив, или трубу подмыло», — объяснил корреспонденту НГС глава Репьёвского сельсовета Александр Строков. По его словам, вода уже ушла, а по дороге он недавно проехал сам.





В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что сейчас грунтовая дорога доступна для проезда легкового транспорта.









В апреле НГС рассказывал о проблеме с дорогой, которую размыло в Новосибирске, — на улице Охотской тогда увязло два автомобиля.