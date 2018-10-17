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На дороге к «Ауре» появились фонари и поручни для пешеходов в скользкой обуви

Тротуар благоустроили к концу строительства бизнес-центра рядом с ТЦ

Около новосибирского ТРЦ «Аура» вдоль нечётной стороны улицы Военной благоустроили тротуар: здесь установили освещение, высадили аллею и сделали поручень.


Вдоль тротуара установили ограждение с поручнем
Вдоль тротуара установили ограждение с поручнем


Благоустройство совместными силами сделали администрация «Ауры» и застройщик соседнего бизнес-центра, возле которого на прошлой неделе убрали строительный забор, — компания «Парк-Хаус».


«Сейчас сняли забор вокруг коммерческого здания и поэтому территорию решили привести в порядок», — пояснили корреспонденту НГС в компании-застройщике.


Благоустройство ещё не закончено, а само здание сдадут в декабре
Благоустройство ещё не закончено, а само здание сдадут в декабре


Сейчас работы завершены примерно на 80%, уточнили в компании. Тротуар отделили от дороги высоким газоном, вдоль него установили порядка 10 фонарей и оборудовали поручнем, потому что «зимой эта дорога превращается в каток».


Сам тротуар должен превратиться в аллею с почти двумя сотнями деревьев и кустов, в том числе елей и сирени.


Кроме деревьев вдоль тротуара появились фонари
Кроме деревьев вдоль тротуара появились фонари


Здание бизнес-центра начали строить на давно пустовавшем участке в апреле. Завершить строительство планируют в декабре, часть здания займут рестораны, уточнили в «Парк-Хаусе».

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