На ипотеку хватит: названы доходы новосибирцев, с которыми легко жить с кредитной квартирой
В целом по России доступность ипотеки снизилась
Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали показатель доступности ипотеки: в Новосибирске, по данным за 1 октября 2018 года, он равен 56,8 тысячи рублей.
При этом в целом по стране с марта рекомендованный размер семейного дохода заёмщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос на 8,7% — до 70,3 тысячи. Это говорит, что доступность ипотеки снизилась. Среди причин в первую очередь называют рост среднего размера ипотечного кредита.
В НБКИ сообщили, что этот показатель фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. По их мнению, относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Самый высокий показатель среди 50 регионов в Москве — 135,9 тысячи рублей, а наименьший — в Кировской области (45,4 тысячи).
В июле эксперты посчитали, что жители Новосибирской области стали в два раза чаще оформлять кредитные карты.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой