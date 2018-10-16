Приходи и предлагай: в Новосибирске начали собирать варианты имён для аэропорта Толмачёво

Сегодня начала работу одна из площадок по сбору предложений





Сегодня в Новосибирске начала работать площадка общественной палаты области, которая собирает предложения по новому имени для аэропорта Толмачёво, — новосибирцы смогут оставить свои варианты до 21 октября.







«Сегодня с 16:00 на Державина, 7 мы начали приём таких предложений. До 21 октября общественные палаты всех регионов будут собирать поступающие идеи, проводя дискуссионные площадки, круглые столы, где определятся претенденты. Любой желающий может на них прийти», — рассказала сегодня председатель общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.





Проект «Великие имена России» стартовал 11 октября: его организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и новосибирскому Толмачёво. При этом жители городов смогут сами выбрать наиболее подходящие имена, которые дополнят названия аэропортов.







На фото — площадка общественной палаты по сбору предложений о переименовании аэропорта Толмачёво





По словам Галины Гриднёвой, к предлагаемым кандидатурам есть свои требования. «Это большие заслуги перед отечеством, подвиги, либо это ученые, профессиональные достижения в каждой области. Также обязательно должна быть историческая связь с регионом. Конкурс ограничивает участие политиков, которые работали в периоде новейшей истории. Это сделано специально, чтобы не политизировать конкурс, чтобы не было неправильной шумихи вокруг него», — напомнила Галина Гриднёва.





Она также отметила, что слышала разные предложения о том, в честь кого стоит назвать аэропорт. «И в честь выдающихся спортсменов, и культурных деятелей, и наука — у нас уже более 26 [имён] в списке», — сказала Гриднёва.





При этом, по её словам, чаще всего новосибирцы предлагают присвоить аэропорту Толмачёво имя трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина.





Недавно НГС предложил выбрать новое имя Толмачёво из тех вариантов, которые предлагали читатели, а также посмотреть, как будет смотреться обновлённая вывеска на здании аэропорта.