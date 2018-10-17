Новосибирцы начали повторять танец за героями клипа с вирусной песней
В соцсетях этот флешмоб носит название #skibidichallenge
Новосибирцы подключились к новому флешмобу, который распространяется в социальных сетях, — #skibidichallenge или #skibidi. Он начался после публикации клипа питерской группы LITTLE BIG «Skibidi».
В частности, к флешмобу подключилась команда ЦФТ — свой небольшой ролик они опубликовали в «Инстаграме».
«У нас молодая и активная команда сотрудников блока "маркетинг". Сняли ролик на обеде за 20 минут, в тот же вечер смонтировали. Из шести дублей остались два. Движения запоминали дома самостоятельно», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела внутренних коммуникаций ЦФТ Валентин Мошкин.
Житель Новосибирска Вадим Одиянко вместе с командой танцоров и друзей сняли длинную пародию на клип известной группы. «Я вспомнил, что на фестивалях есть вечная борьба косплееров и к-поперов (людей, которые любят южно-корейскую культуру. — Прим. ред.). Война по разным причинам. Постарался сделать что-то интересное», — пишет под видео автор канала.
«Изначально Вадим загорелся идеей, а я решила поддержать его. Снимали мы 14 октября практически весь день в холод и дождь, но капризы погоды не помешали воплотить наши желания. Принять участие мы решили, как только посмотрели клип, посчитали, что это будет очень интересно для аудитории, которые увлекаются кей-попом и косплеем», — поделилась еще одна создательница видео Виктория Асадчая.
В апреле новосибирцев увлёк другой танцевальный флешмоб — его запустила новосибирская танцовщица Полина Дубкова, которая повторяла танец за зелёным человечком.
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Александра Трофименко
Видео youtube.com, канал Little Big (1), instagram.com/va1en (2)
Скриншот и видео (3) youtube.com, канал Vadim Odiyalko